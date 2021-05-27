«بعد 30 يوماً».. حركة الترقيات الجديدة للموظفين تدخل حيز التنفيذ

يتبقى نحو 30 يوم على تنفيذ حركة ترقيات للموظفين الجديدة وإعادة هيكلة جدول زيادة مرتبات الموظفين العاملين بالدولة استعدادا لصرف مرتبات نحو 5 ملايين موظف بعد التعديلات الجديدة في شهر يوليو المقبل.

وتسعى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بتوجيهات رئاسية إلى إعادة حركة ترقيات للموظفين لتحسين أجورهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، على نحو يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير سُبل العيش الكريم.

ترقيات للموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيه

وبحسب وزارة المالية فإن حركة ترقيات للموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيه المقبل؛ يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة «علاوة الترقية» المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، مشيرة إلى تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

ولتنفيذ حركة ترقية الموظفين سيتم احتساب علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، بينما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل.

ضم العلاوتين مع مرتب يوليو المقبل

وستُضم العلاوتين إلى الراتب اعتبارًا من أول يوليو 2021، كما أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

الدرجات الوظيفية

وبعد اكتمال تعديلات جدول مرتبات الموظفين ستتغير حركة وجدول ترقيات الموظفين بنحو: الدرجة السادسة «الحد الأدنى للأجور» من 2000 إلى 2400 جنيه -الدرجة الخامسة من 2200 إلى 2640 جنيه-الدرجة الرابعة من 2400 إلى 2880 جنيه- الدرجة الثالثة من 2600 إلى 3120 جنيه- الدرجة الثانية من 3 آلاف إلى 3600 جنيه- الدرجة الأولى من 3500 إلى 4200 جنيه - درجة مدير عام من 4 آلاف إلى 4800 جنيه -الدرجة العالية من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه -الدرجة الممتازة من 7 آلاف إلى 8400 جنيه.