شنق نفسه بحبل.. موظف ينهي حياته لسوء حالته النفسية بأسيوط

انتحر موظف بالوحدة المحلية بجرف سرحان التابعة لمركز ديروط في أسيوط، بشنق نفسه بحبل لسوء حالته النفسية، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديروط المركزى تحت تصرف النيابة.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بقيام المواطن يحيى علي عبدالرازق 45 عاما، موظف بالوحدة المحلية بجرف سرحان دائرة المركز بشنق نفسه بحبل.

قوات الأمن تنتقل لموقع البلاغ

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انتحار المواطن «ي.ع»، 45 عاما، موظف بالوحدة المحلية بجرف سرحان.

سبب الانتحار

وبسؤال أسرته ذكروا أنهم فوجئوا بانتحاره وبوجود الحبل ملفوفا على رقبته، مشيرين إلى أنه كان يمر بأحوال نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.

جرى نفل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ديروط المركزى تحت تصرف النيابة، وكلفت المباحث لكشف غموض الحادث وملابساتها، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.