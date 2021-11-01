انتحار شاب شنقا لسوء حالته النفسية في أسيوط

عثر سكان شارع المطرانية التابع لمدينة القوصية فى محافظة أسيوط، على جثة شاب انتحر شنقا داخل منزله لسوء حالته النفسية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شاب منتحر داخل منزله بشارع المطرانية، دائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين انتحار شاب يدعى «كرلس قطيط بشاي»، 25 سنة، وجرى نقل الجثة غلى مشرحه مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة.

وبسؤال أهلية المنتحر ذكروا أنهم لا يعلمون سببا لإقدامه على الإنتحار سوى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة، وجرى تحرير المحضر اللازم وجاري إستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.