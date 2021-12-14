تحطم مروحية عسكرية في تايلاند ومصرع طاقمها

كشف مصدر عسكري تايلاندي، عن تحطم مروحية كانت في مهمة تدريبية من مركز طيران الجيش التايلاندي في لوبوري صباح الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين.

وأوضحت صحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية عن المصدر القول إن المروحية التي صنعتها شركة إنستروم هليكوبتر الأمريكية، تحطمت بجوار مكتب بريد أمام معسكر جيرابراوات للجيش في منطقة موانج بإقليم ناخون صوان.

المروحية مصنعة في أمريكا

ونوه المصدر إلى أن اللفتنانت كولونيل بانبونج بانشونجبلان، «مدرب طيران»، والعريف تشاناكورن بيامشاروين ، «طالب طيران» لقيا مصرعهما في حادث التحطم، حيث كانا في مهمة تدريب مع مروحيات أخرى.

يشار إلى أن الجيش في تايلاند، اشترى 22 مروحية من هذا الطراز على دفعتين الأولى في 2011 والثانية في 2019 وحسبما ورد تكلف المروحية المحطمة 74 مليون باهت ويتم استخدامها للتدريب في مركز طيران الجيش في لوبوري.