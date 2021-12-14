«الفلاحين» تشيد بقرار الرئيس بشأن القيمة المضيفة: ختام مسك لعام 2021

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة وإعفاء المنتجات الزراعية المنتجة محليا من هذه الضريبة، هو ختام مسك لمكتسبات القطاع الزراعي خلال عام 2021، لافتا إلى أن هذا التعديل سوف يشجع على الاستثمار في المجال الزراعي ويخفف الأعباء عن المواطنين.

تعديلات تشمل تعليق الضريبة

وأضاف أبوصدام، في بيان له، اليوم، أنّ التعديلات تشمل تعليق الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا، وإعفاء خدمات الصرف الصحي «تنقية أو تحلية المياه»، بهدف تحفيز الاستثمار في المجال الزراعي.

وأشار «أبوصدام»، إلى أنّ القطاع الزراعي شهد مكتسبات لا نظير لها خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، حيث أجلت ضريبة الأطيان الزراعية، وشهد القطاع ثورة زراعية في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي بمشروعات قومية عملاقة كاستصلاح وزارعة المليون ونصف المليون فدان والمشروع القومي للدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو2.5مليون فدان والمشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان بالصوب الزراعية كما شهد دعم غير مسبوق لمربي الماشية عن طريق ضخ مليارات الجنيهات كقروض بفوائد بسيطة، وعلي أقساط مريحة لمربيّ الماشية بالإضافة إلى مشروعات قومية عملاقة كتبطبين الترع وتطوير الريف المصري.

مجال صناعة وإنتاج الأسمدة

وأكد «أبوصدام»، أن مجال صناعة وإنتاج الأسمدة شهد طفره كبيره في تطوير مصانع موبكو لإنتاج سماد اليوريا وإنشاء مجمع الأسمده بالعين السخنة، كما شهد قطاع الزراعة إنشاء الكثير من الصوامع الحديثة لحفظ الغلال وتطوير القناطر والاهتمام بمشاريع الصرف الزراعي وتطويرها بخلاف الاهتمام الكبير بإنتاج التقاوي من خلال المشروع القومي العملاق لانتاج تقاوي الخضر كما شهد القطاع ثورة في مجال رقمنة الزراعة وميكنة الحيازة الورقية وتسجيل وترقيم الماشية وتكويد المزارع وميكنة الجمعيات الزراعية.

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ عام 2021 كان عام خير للفلاحين حيث ارتفعت اسعار معظم المنتجات الزراعية وشهدت اسعار القطن اسعار تاريخية بوصول سعر القنطار الي7000 جنيهكما زادت الصادرات الزراعية للخارج فوصلت لما يقارب 5مليون و500الف طن بالتزامن مع فتح أسواق عالميه جديده امام المنتجات الزراعيه كما شهد عام 2021 اهتمام كبير بالفلاح حيث اطلقت مبادرة معاشك بايدك لتامين معيشة الفلاحين بعد بلوغهم سن المعاشوشهد تقنين الاراضي الزراعيه الجديده لواضعي اليد كما شهد لأول مره اعلان سعر مرضي للاقماح قبل موسم الزراعه بزياده تقارب ال 100 جنيه لكل اردب.