مستشار وزير الاتصالات: تطبيق «هدهد» يسهل الزراعة على الفلاحين

قالت الدكتورة سالي رضوان، مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، إن تطبيق هدهد الخاص بالمزراعين يتيح للمستخدم من المزراعين السؤال عن وقت زراعة المحاصيل والسعر اليومي للمحاصيل وطريقة الري ومعرفة حالة الجو ويتم السؤال عن طريق التحدث أو البحث بالكتابة من أجل تعريف المزارع بمعلومات دقيقة بسهولة دون مجهود كبير، ويتم العمل على تسهيل البحث من خلال الصور.

نسبة كبيرة من المزراعين لديهم هواتف حديثة

وأضافت سالي رضوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC »، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي ضوان، أن نسبة كبيرة من المزراعين لديهم هواتف حديثة تعمل بالإندرويد لذا سيكون سهل عليهم استخدام التطبيق.

فترة تجريبة مدتها 3 أشهر

وأشارت مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، أن يتم اختبار النظام الخاص بالتشغيل منذ 3 أشهر مع توقع بوجود بعض المشاكل التي يتعرض لها التطبيق وسيتم العمل على حلها، لافتة إلى أنه تم كتابة 8 محاصيل هامة هي الأكثر زراعا في مصر ولكن مفتوح باب إضافة المحاصيل الأخرى ويمكن لأي شخص لديه محاصيل يحب إضافتها لتحقيق استفادة للمزراعين والدولة.

‏تنسيق بين الزراعة ووزارة الاتصالات لإصدار التطبيق

يشار إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نسق مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إصدار تطبيق هدد الذي يستخدام اللغة العربية ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تسهيل عمليات الزراعة لدى الفلاحين للتيسير عليهم.