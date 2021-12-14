وزير المالية لـ«النواب»: أنا جاي أخفف عن الناس وأحفز الصناعة

رفض الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ما يثار من تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة بسبب تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، و قال خلال مناقشة تعديلات القانون :" لسنا قادمين لاضافة أعباء ، انما لتحفيز اقتصاد يعانى و للتخفيف عن صناعة مثقلة ، انا جاى هنا اخفف على الناس ".

أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن رفضه ما يُثار من تحميل المواطنين أي أعباء مالية جديدة، على خلفية تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، قائلا: «لسنا قادمين لإضافة أعباء، وإنّما لتحفيز اقتصاد يعاني وللتخفيف عن صناعة مثقل، جئنا للتخفيف عن المواطنين».

تعديلات القيمة المضافة تخفيض على صناعات هامة

وأضاف معيط، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنّ تعديلات القيمة المضافة تستهدف التخفيض على صناعات مهمة في الدولة، مشيرا إلى أنّ هيئة تنمية قناة السويس تهدف لإقامة صناعات للتصدير ولديها مناطق أخرى تنافسها، لذا ألغينا الضريبة عنها.

وتابع وزير المالية: «لو حسبنا الرقم اللي هتفقده الخزانة العامة بسبب الإعفاءات هنلاقيه كبير جدا، لكن الصناعات أهم عشان عاوزينها تنافس».

التعديلات لحل مشكلة القطاعات الصناعية

أكد الدكتور محمد معيط، أنّ التعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، تهدف لحل مشاكل القطاعات الصناعية للنهوض من عثرتها .

وشدد وزير المالية على أنّ التعديلات على التشريع تمكننا من الحصول على الضريبة ممن يتعاملون من الخارج في هذه التجارة، متابعا أنّ التعديل الجديد سيحل مشكلات الاقتصاد المصري ويتعامل مع المستجدات الحديثة.