طلب إحاطة أمام مجلس النواب بشأن سوء حالة الطرق بـ3 مراكز في كفر الشيخ

تقدم النائب محمد زكي، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول وبيلا وبلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير النقل والمواصلات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشأن سوء حالة عدد من الطرق في مراكز بيلا والحامول وبلطيم.

وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن الأهالي اشتكوا من سوء حالة عدد من الطرق، تتضمن الطرق الرئيسية بمراكز بيلا والحامول وبلطيم، وكذلك الطرق الفرعية بين القرى، مثل طريق «بيلا - حازق»، وطريق «بيلا - الجرايدة»، وطريق «منشية الجرايدة - الحامول»، وطريق «إبشان - الزعفران - الحامول»، وطريق «السحايت - الحامول»، وطريق «بيلا - تيرة»، وطريق «إبشان - تيرة»، وغيرها من الطرق الداخلية بالمراكز الثلاثة.

وأكد «زكي» أنه يتوجه بطلب الإحاطة للجهات المختصة من مجلس وزراء ووزير النقل ومحافظ كفر الشيخ، للرد على هذه التساؤلات والإهمال في رصف الطرق منذ عشرات السنوات، وفق ما جاء في طلب الإحاطة المقدم إلى رئيس مجلس النواب.

محافظ كفر الشيخ: رصفنا مئات الطرق ورفعنا كفاءة العشرات

وتقدم عدد من النواب، في أوقات سابقة، بعدة طلبات إحاطة بشأن «وقائع إهمال» في رصف بعض الطرق بمختلف مراكز كفر الشيخ، خاصةً الطرق الفرعية، مؤكدين أنه يتم توجيه الميزانية لخاصة برصف الطرق الرئيسية دون الاهتمام بالطرق الفرعية التي تخدم المواطين، كما يجري رصف بعض الطرق أكثر من مرة، بسبب ما وصفوه «غياب الرقابة» على المقاولين الذين يتولون عملية رصف الطرق.

ومن جانبه، أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، أن المحافظة شهدت رصف مئات الطرق خلال العام المالي الجاري، فضلاً عن إعادة رفع كفاءة بعض الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة.