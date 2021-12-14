جبالي يمازح النواب: «كفاية سلام.. أنتم بتوحشوا بعض كده؟»

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان على ممازحة النواب، وذلك على خلفية مصافحتهم لبعض داخل القاعة.

وقال جبالي مخاطبا النواب: «كفاية سلام، بتسلموا على بعض داخل القاعة، إنتم بتسلموا على بعض مرتين مرة قبل الجلسة ومرة أخرى داخل القاعة».

رئيس مجلس النواب يمازح النواب

وأضاف: «أنتم بتوحشوا بعض كده، طيب سلموا عليا أنا مش بشوفكم كثير»، حيث صفق له النواب داخل القاعة.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق في جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

الجلسة العامة اليوم في مجلس النواب

وشهدت الجلسة البرلمانية مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم ،الموافقة نهائيا على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.