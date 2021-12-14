إيلون ماسك رجل العام في «تايم»: مهرج وعبقري وتغريداته من دورة المياه

اختارت مجلة تايم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، شخصية هذا العام، لأسباب متعددة، منها أنه مهرج، وعبقري، وصاحب رؤية، ومُغرد غزير الإنتاج على «تويتر»، بل ويكتب تغريداته في دورة المياه، وصاحب رؤية، ورجل صناعة، ورجل استعراض.

ومؤخرا تجاوز ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي أيضا لشركة استكشاف الفضاء سبيس إكس، رجل الأعمال جيف بيزوس باعتباره أغنى شخص في العالم، حيث أدى ارتفاع سعر تسلا إلى زيادة صافي ثروته إلى نحو 300 مليار دولار، وقالت وكالة أسوشيتد برس إن ماسك يمتلك نحو 17 في المائة من أسهم شركة تسلا التي بيع سعر السهم فيها يوم أمس بألف دولار.

ماسك لديه عدد كبير من المتابعين والمستثمرين على وسائل التواصل

وأشارت مجلة تايم إلى أن اتساع نطاق اعمال ماسك، بدءا من تأسيسه شركة سبيس اكس في 2002، حتى مشاركته في إنشاء شركة للطاقة البديلة، هي «سولار سيتي»، بالإضافة إلى تسلا، الشركة الأكثر قيمة في العالم، وتابعت أن ماسك على عدد كبير من المتابعين المخلصين والمستثمرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتغلب على أصحاب النفوذ وكذلك الجهات التنظيمية التي تحاول إبقاء مدير تنفيذي غير تقليدي تحت السيطرة.

ماسك يتحكم في الأسواق

وأشارت المجلة إلى أن ماسك، وأمام متابعيه البالغ عددهم 66 مليونا على تويتر، يقدم مساعدات غير تقليدية للعالم، بل ويدفع حتى متابعيه والمستثمرين إلى الجنون بسبب تحكمه في الأسواق، وعلى الرغم من أنها شركته «تسلا» حققت أرباحا فقط خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت في وقت ما من هذا العام عتبة التريليون دولار، في حين تبلغ قيمة شركتي فورد وجنرال موتورز معا أقل من 200 مليار دولار.

التغريدات كتبت في دورة المياه

وسلطت تايم الضوء على اعتراف ماسك الأخير لمتابعيه البالغ عددهم 66 مليونا على تويتر بأن نصف تغريداته كتبت في دورة المياه، واختتمت المجلة قائلة «هذا هو الرجل الذي يطمح إلى إنقاذ كوكبنا، وإلى العثور على كوكب جديد لنسكنه».

وقال ماسك الشهر الماضي إن سبيس إكس ستحاول إطلاق مركبة الفضاء «ستارشيب»، وهي على شكل رصاصة، إلى المدار في يناير، كما تعاقدت وكالة ناسا مع سبيس أكس لاستخدام ستارشيب في نقل رواد الفضاء إلى سطح القمر بداية عام 2025، وذكر ماسك أنه يخطط لاستخدام المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام لنقل أفراد إلى سطح المريخ.