الصناعات الغذائية: التجارة تمنح مصانع المعسل مهلة شهرا لتوفيق الأوضاع

كشف أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن وزارة التجارة وهيئة التنمية الصناعية، منحت مصانع المعسل مهلة حتى نهاية العام، لتوفيق أوضاعها، فيما يتعلق بتجديد الرخص الصناعية.

وقال «الجزايرلي»، في بيان صادر عن الغرفة، اليوم، إنّ القرار سيسهم في مساندة المنشآت العاملة بمجال صناعة المعسل، والتي كانت مهددة بالتوقف عن الإنتاج خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنّ الغرفة تقوم بالتنسيق والمتابعة لمنح تلك المنشآت سجلات صناعية مشروطة لممارسة أعمالها دون توقف، لحين انتهاء إجراءات تجديد رخص التشغيل والسجلات الصناعية الدائمة الخاصة بها.

توقف 24 مصنعًا للمعسل

وكانت شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، رفعت مذكرة قبل أشهر، حذّرت فيها من إغلاق 24 مصنعًا للمعسل يواجه الإغلاق بسبب انتهاء السجل الصناعي، وعدم تجديده من قِبل هيئة التنمية الصناعية.

من ناحية أخرى، قال رئيس الغرفة، إن قِيام الحكومة بإعادة النظر في شروط الطرح الخاصة بمنح رخصة جديدة لإنتاج السجائر، جاء استجابًة لرغبة بعض الشركات العاملة في هذا المجال، وأضاف أنّ الغرفة تضم شعبة لجميع الشركات المرخص لها بإنتاج السجائر الشعبية والمعسل والتوسكاني ودخان الغليون، بما فيها الشركة الشرقية للدخان، وهي المنتِج الوحيد في السوق المصرية الذي يقوم بتصنيع السجائر في السوق المحلية.

رخصة السجائر الجديدة في توقيت هام

وأوضح «الجزايرلي»، أن التوجه لطرح رخصة السجائر الجديدة جاء في الوقت المناسب، في ضوء تنامي حجم الاستهلاك للسجائر التقليدية خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى ما هو متوقع من استمرار تنامي السوق خلال المرحلة القادمة، منوهًا إلى أنّ هذا الطرح يأتي في إطار تعزيز المنافسة بسوق السجائر في مصر، وتحفيز الشركات العاملة بالسوق على رفع كفاءة الإنتاج وعمليات التشغيل ورفع جودة المنتجات المعروضة، بما يخدم المستهلك النهائي نتيجة التنافس المتوقع بين الشركات للإنتاج بمعايير جودة عالمية.

واعتبر أنّ شروط طرح الرخصة الجديدة أخذت بعين الاعتبار المصالح المشروعة للشركة الشرقية للدخان، حيث تلتزم الشركة التي ستحصل على الرخصة الجديدة بأن يكون سعر البيع بالتجزئة للسجائر الفاخرة التي تنتجها في نطاق الشريحة الضريبية التالية على الأقل للشريحة الضريبية الأدنى والتي تنتجها الشركة الشرقية للدخان، فضلاً عن إتاحة نسبة مساهمة للشركة الشرقية للدخان بواقع (24%) من رأسمال الشركة التي ستحصل على الرخصة الجديدة.