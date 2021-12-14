عمرو حسن: 20% من النساء في مصر يحملن بعد 24 شهرا من الولادة الأولى

كشف الخبير السكاني، الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أستاذ النساء والتوليد قصر العيني، مفاجأة كبيرة وهي أن خُمس النساء الحوامل في مصر، يحملن بعد 24 شهرا من الولادة الأولى لهن، وهو ما جعل مصر من بين الدول الأكثر خصوبة في العالم، وذلك وفقا لإحصاءات آخر مسح سكاني صحي للأسر أجرى في عام 2014، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتشجيع السيدات وحثهن على استخدام وسائل تنظيم الأسرة بهدف تحقيق نظرية المباعدة بين المواليد.

حسن: المواليد لأمهات أقل من 20 سنة هم الأكثر عرضة للوفاة

وأضاف «حسن»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من بين أهم نتائج المسح السكاني للصحة أن الأطفال المولودين لأمهات تقل أعمارهن عن 20 سنة عند الولادة، هم الأكثرعرضة للوفاة عند كل الأعمار من الأطفال المولودين لأمهات أكبر سنا، لافتا إلى أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بين المواليد ذوي الترتيب السابع فأعلى تبلغ 55 حالة وفاة لكل 1000 مولود، مقابل من 36-34 حالة وفاة لكل 1000 مولود بين المواليد ذوي الترتيب الأقل.

56 حالة وفاة من 1000 طفل إذا كانت مدة تباعد الولادة سنتين

وأوضح أن طول الفترة الزمنية عن الولادة السابقة يتربط ارتباطا وثيقا بمستوي الوفيات، وبصفة عامة، فإن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة، المولودين بعد فترة مباعدة عن الولادة السابقة أقل من سنتين، هي 56 حالة وفاة لكل 1000 مولود، والتي تعتبر ثلاثة أضعاف المستوى بين الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة 4 سنوات أو أكثر عن الولادة السابقة.

خطورة الوفاة تزداد في الطفولة المبكرة

وتابع المقرر السابق للمجلس القومي للسكان: «أثبتت الأبحاث وجود علاقة قوية بين أنماط الإنجاب للأمهات، وخطر بقاء الأطفال على قيد الحياة، حيث تزداد خطورة الوفاة في الطفولة المبكرة لمواليد الأمهات الصغيرات جدا، أو الكبيرات جدا في السن، وللأطفال المولودين بعد فترة مباعدة قصيرة، وذوي الترتيب العالي، ولغرض هذا التحليل، فإن الأم تصنف صغيرة جدا، وذلك إذا كان عمرها أقل من 18 سنة، وكبيرة جدا إذا كانت أكبر من 34 سنة عند الإنجاب، أما فترة المباعدة بين المواليد قصيرة، فيتم تحديدها إذا حدث الإنجاب في فترة أقل من 24 شهرا من الولادة السابقة، ويعتبر الطفل ذا ترتيب عال، إذا كانت الأم قد سبق لها إنجاب 3 أطفال أو أكثر (أي يكون ترتيب المولود الرابع أو أعلى).