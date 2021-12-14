مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات إثر انفجار شاحنة نقل جازولين في هايتي

أفاد مسؤولون وتقارير صحفية واردة من هايتي، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات إثر انفجار شاحنة كانت تقوم بنقل الجازولين في شمال البلاد.

وذكر رئيس الوزراء أرييل هنري، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن الانفجار وقع في وقت متأخر أمس الاثنين في مدينة كاب-هايتيان، معربا عن حزنه، بحسب ما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام

وأضاف «هنري»، أنه سيتم إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد؛ تكريما لذكرى ضحايا هذه المأساة التي تشعر لأجلها الأمة بأسرها بالحزن، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على نشر مستشفيات ميدانية في المنطقة لمساعدة المتضررين.

فيما أشارت صحيفة «لو نوفيليست»، إلى أنه تم نقل العشرات إلى المستشفى بعد أن لحقت بهم إصابات، وأن المستشفيات تسعى للحصول على إمدادات.

ومن جهته، نعى رئيس الوزراء الهايتي السابق كلود جوزيف الضحايا، قائلًا في تغريدة عبر «تويتر»: «أشاطر الألم والحزن مع جميع الناس».