5 مشاهد مفزعة من تحت أنقاض زلزال هايتي المدمر «فيديو»

يسترجع المواطنون في هايتي الذكريات المؤلمة لزلزال 2010 المدمر في بلادهم، بعدما أسفر الزلزال القوي الذي ضرب هايتي، صباح أمس السبت، عن سقوط 304 قتلى على الأقل ووقوع أضرار جسيمة في جنوب غربي الجزيرة الواقعة في الكاريبي.

بلغت قوة زلزال هايتي المدمر 7.2 درجات على مقياس ريختر

وضرب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.2 درجات هايتي، على بُعد 12 كلم من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومتر من العاصمة بور أو برنس، حسبما أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

جو بايدن يعرض مساعدة بلاده لهايتي

من جانبه عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لهايتي في كارثتها، قائلا في بيان: «أحزنني الزلزال المدمر الذي ضرب سان لوي دو سود في هايتي».

كما شعر سكان هايتي بالزلزال المدمر وتعرضت مدينة جيريمي التي يقطنها أكثر من 200 ألف نسمة عند الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة، لأضرار كبيرة في وسطها المكون بصورة أساسية من منازل ذات طابق واحد.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تطورات المأساة الأخيرة في دولة هايتي، جراء الزلزال المدمر الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى والمفقودين.

وأعرب جوتيريش عن تعاطفه مع كل المتضررين من الزلزال في هايتي، مرسلا تعازيه الحارة لكل من فقد عائلته وأصدقاءه، مؤكدا أن «الأمم المتحدة تعمل على دعم جهود الإنقاذ والإغاثة».