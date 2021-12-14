غرق طفل وإنقاذ شقيقه سقطا في الرياح الناصري بالمنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية من انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقاً في الرياح الناصري بمنطقة «كوبري السمك»، التابعة لقرية «كفر داود»، في مركز السادات، عقب بلاغ من الأهالي بغرق طفل، إثر سقوطه وشقيقه في المياه، حيث تم انتشال جثمان الطفل الغريق في حضور مسؤولي عدد من الجهات المعنية برئاسة مجلس مدينة السادات.

إخطار مدير أمن المنوفية بغرق طفل في «كفر داود» وإنقاذ آخر

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باستقبال بلاغ من الأهالي بغرق طفل في منطقة كوبري السمك، التابعة لقرية كفر داود، في الرياح الناصري بالمنوفية، وعلى الفور تم الدفع بعناصر من قسم الإنقاذ النهري، لانتشال جثمان الطفل، ونجحت القوات فور وصولها من انتشاله قبل أن يجرفه التيار بعيداً عن مكان الغرق.

الأهالي ينقذون شقيق الطفل الغريق بعد سقوطهما في الرياح الناصري

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السادات لموقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان، وأسرة الطفلين، فيما تم نقل جثمان الطفل الغريق وشقيقه، الذي تمكن الأهالي من إنقاذه، فور سقوطهما في الرياح الناصري، ويجري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث