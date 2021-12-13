الأورمان: إجراء 19 عملية قلب بالمجان للأولى بالرعاية في المنوفية 

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لهم بما يتماشى مع رؤية الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

19 عملية قلب مفتوح

وأوضح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، بأنه قد تم الانتهاء من إجراء 19 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية وتركيب دعامات بالمجان لتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر.

توقيع كشف طبي عن ضعف الإبصار وتسليم 1162

وأضاف درغام، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي عدد من الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة وتم تسليم عدد «1162» نظارة طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصا.

وتابع درغام، أنه قد تم تحديد الحالات بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية ميدانية للوصول إلى الأسر المستحقة، يأتي هذا في إطار مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهلهم.

محافظ المنوفية: توفير الدعم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

وشكر محافظ المنوفية، جمعية الأورمان لما تقوم به من دور حيوي وفعال في خدمة تنمية المجتمع، ومثمناً دورهم الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ المنوفية، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ وإقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.