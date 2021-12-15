تحريات نادي العجوزة الصحي: المتهمات مسجلات آداب وإحداهن حاولت الانتحار

كشفت تحريات الأجهزة الأمن في واقعة مداهمة نادٍ صحي في عقار بمنطقة العجوزة في الجيزة، أن المكان غير مرخص ويديره مسجل خطر يدعى «ع . أ»، 44 عاما، في الأعمال المنافية للآداب، حيث يقوم باستقطاب الزبائن من خلال الإعلان عن جلسات مساج وتخسيس، ثم تقوم العاملات بالمكان بإغراء الزبائن واستدراجهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي يصل إلى 500 جنيه في الجلسة الواحدة.

خمور ومخدرات

وأوضحت التحريات التي شارك فيها ضباط من قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن مالك المكان هارب، وترك إدارته لمسجل خطر جمع 3 سيدات وعددا من الصبية للعمل في المكان لتقديم الخمور والمشروبات والمواد المخدرة وأن من بين العاملات في المكان في الأعمال المنافية فتيات قاصرات.

فتيات قاصرات

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص باستغلال الفتيات القاصرات في أعمال منافية للآداب العامة داخل نادٍ صحى «بدون ترخيص» كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، هارب وجارٍ ضبطه، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف النادى الصحى وأمكن ضبط كلٍ من المدير المسؤول ومعاونه «لهما معلومات جنائية» وشخصان من المترددين على النادي الصحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب، فتاتان قاصرتان تعملان داخل النادي، وصبي حدث «عامل بوفيه بالنادي».

3 سيدات

وخلال المداهمة ضبطت أجهزة الأمن 3 سيدات يتم استخدامهن في الأعمال المنافية للآداب «لإحداهن معلومات جنائية»، وأثناء الضبط قفزت من نافذة إحدى الغرف محاولةً الهرب، ما أدى إلى إصابتها بكسر باليد وتم نقلها للمستشفى لإسعافها وتم خروجها، وتم ضبط مبلغ مالي ودفتر خاص بقيد المبالغ المالية الخاصة بالنادى.

بسؤال المجنى عليهن «الفتاتين القاصرتين» أقرتا بقيام أحد المتهمين «مالك النادي» باستغلالهن في الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

كما قرر المجنى عليه «الصبي الحدث» بقيام مالك ومديري النادي باستغلاله في تقديم المشروبات للمترددين على المركز، وبسؤال باقى المتهمات «3 سيدات» أقررن بقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالى يتحصلن عليه من مالك العقار والقائمين بالإدارة وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بنشاطهم فتمت إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.