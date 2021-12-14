أسعار السجاد في مصر 2022.. تصل إلى 30 ألف جنيه

مع اقتراب فصل الشتاء الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، يبحث الكثيرون عن أسعار السجاد في مصر 2022، التي تتنوع أشكالها حسب الخامات ما بين صوف أو حرير وقطن، أو نايلون، كما أن طريقة الغزل ولف الخيوط تتدخل في جودة المنتج وسعره، فضلا عن كثافة الخيوط المغزولة.

أسعار السجاد في مصر 2022

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين في كل ما يخص الأسعار، أسعار السجاد في مصر 2022 وفق المعلن في المواقع التجارية، ومواقع كبرى شركات السجاد في مصر.

سعر السجاد الشعبي في السوق المصري

ويتواجد في الأسواق الشعبية أنواع من السجاد صغير الحجم «الماشية» بأسعار منخفضة، ويبدأ سعره من 25 جنيها، ويصل لنحو 120 جنيها، حسب الحجم وجودة الرسومات الموجودة على السجادة.

سعر السجاد القطيفة 2022

ويتراوح سعر السجادة القطيفة الناعمة مقاس 190 × 285 سم، ما بين 850 إلى 1500 جنيه.

سعر السجادة كيليم عربي 2022

ويوجد في الأسواق، سجاد موديل كيليم عربي 2022 مقاس 150 × 180 سم، بسعر يبدأ من 250 جنيهًا ويصل إلى 700 جنيه.

سعر السجاد التركي 2022

واستطاع السجاد التركي، جذب اهتمام الكثير من العملاء المصريين، بسبب جودة الخامات والرسومات الموجودة على السجاد، ويبدأ سعر السجادة من 550 جنيهًا، ويمكن أن يصل لنحو 7000 جنيه.

سعر السجاد الشاج

ويتراوح سعر السجاد الشاج المصرى مقاس 160 إلى 235 سم، ما بين 350 جنيهًا و 450 جنيهًا، أما مقاس 170 في 230 سم بسعر يتراوح ما بين 300 إلى 400 جنيه.

أما سعر السجاد الشاج الهندي مقاس 160 إلى 235 سم، يتراوح سعره ما بين 1000 و1200 جنيه، أما مقاس 170 في 230 سم بسعر يتراوح ما بين 900 إلى 1100 جنيه.

سعر السجاد الإيراني

يعتبر من أغلى أنواع السجاد في العالم، بسبب صناعته اليدوية والمتقنة، واستخدام أجود الخيوط، ويبدأ سعر السجادة الإيراني من 3000 جنيه، ويمكن أن تصل إلى 30 ألف جنيه.