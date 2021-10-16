أسعار مكنسة غسيل السجاد 2021.. تبدأ من 1000 جنيه

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الساعات الأخيرة عن أسعار مكنسة غسيل السجاد 2021، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يسعى كثيرون لتنظيف السجاد.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي نقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال أسعار المنتجات، يستعرض موقع جريدة «الوطن» أسعار مكنسة غسيل السجاد 2021 وأنواعها ومتوسط أسعارها، وذلك في التقرير التالي..

أسعار مكنسة غسيل السجاد 2021

وتنوعت الماكينات الخاصة بتنظيف أقمشة السجاد والإنتريهات، حيث توفر العديد من الشركات أنواع متعددة من ماكينات غسيل السجاد، وهي تتراوح ما بين 1000 إلى 12 ألف جنيه، والأنواع كالآتي:

ماكينات تنظيف السجاد

تختص تلك الماكينات بتنظيف السجاد بكافة أنواعه، وتستخدم منظفات عادية، ويتراوح سعر هذه الماكينات ما بين 1000 إلى 6000 جنيه.

ماكينات تنظيف الأرضيات والبلاط

وهناك أيضا ماكينات تعمل على تنظيف البلاط والأرضيات بعد تنظيف السجاد، وهي تتراوح أسعارها ما بين 2500 إلى 10000 جنيه.

ماكينات تجفيف السجاد

وهي من أنواع الماكينات المنتشرة أيضا، لتجفيف السجاد والأنتريه بعد عملية التنظيف، ويتراوح أسعارها ما بين 5000 إلى 12 ألف جنيه.

سعر ماكينة غسيل السجاد 2021

وجاءت أسعار ماكينات غسيل السجاد كالآتي:

- ماكينة غسيل 1500 وات مزودة بخرطوم 8 أمتار وخاصية السحب الآلي للمياه من توتال تولز TGT11236 بسعر 1600 جنيه.

- ماكينة غسيل ضغط عالى 130 بار بسعر 1150 جنيها.

- ماكينة غسيل ضغط عالي 100 بار من انجكو - 1500 وات HPWR15028 بسعر 2299 جنيها.

- ماكينة غسيل ضغط عالي مع اكسسوارات ايزي اكواتاك 100 من بوش 06008A7E01 - 1200 وات بسعر 1550 جنيها.

- ماكينة غسيل 100 بار تعمل بالضغط من كراون CT42019، 1400 واط بسعر 1199 جنيها.

- ماكينة غسيل ضغط عالي 90 بار الموديل: توتال TGT113026 بسعر 800 جنيه.

- ماكينة غسيل ضغط عالي للسيارات كيه تو كومباكت من كارشر 1.673-123.0، أسود وأصفر بسعر 2695 جنيها.