التفاصيل الكاملة للنسخة العربية من «إينتاتشابولز»..تعاون مصري - لبناني

بعد الاستحواذ على حقوق صناعة النسخة العربية للفيلم صاحب النجاحات العالمية في شباك التذاكر «إينتاتشابولز»، تعاقدت فرونت رو مع ثنائي الإخراج والكتابة للمشروع المتكون من كاتب السيناريو المصري عمرو الدالي والمخرج المصري اللبناني الفرنكوفوني جاد عواد.

بدء تصوير «إينتاتشابولز» في شهر مايو 2022 في مصر

«إينتاتشابولز» هو ثاني إنتاج لنسخة عربية مقتبسة من فيلم أجنبي في تاريخ شركة فرونت رو بعد النسخة العربية للفيلم الإيطالي الذي حقق نجاحات عالمية «بيرفيكت سترينجرز».

صدرت النسخة الأصلية لـ«إينتاتشابولز» من إنتاجات جومون وكانال بلوس الأصلية ومن بطولة عمر سي وفرانسوا كلوزيه - عام 2011 لتحقق أعلى إيرادات لفيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية.

وصلت إيرادات الفيلم آنذاك إلى 426 مليون دولار أمريكي خلال عروضه في قاعات السينما الدولية، كما صُنف الفيلم كثالث أكبر نجاح في شباك التذاكر في تاريخ فرنسا.

النسخة الأمريكية للفيلم عام 2019

كل تلك النجاحات أدت إلى صناعة النسخة الأمريكية للفيلم عام 2019 والتي حملت عنوان «ذا أبسايد – The Upside» وكانت من بطولة بريان كرانستون وكيفين هارت ونيكول كيدمان.

تدور أحداث النسخة العربية لـ«إينتاتشابولز - Intouchables» في مصر حول قعيد ثري وعامل أقل حظًا يتحول ليصبح راعيه، يكون الاثنان علاقة قوية رغم الفروق الثقافية والاجتماعية الكبيرة التي تفصل بينهما.

بدأت مسيرة كاتب السيناريو عمرو الدالي بتطوير المسلسل التلفزيوني «دوران شبرا» الذي حظي بجماهيرية كبيرة، إبان عرضه.

واستمر هذا النجاح مع مزيد من المشاريع التلفزيونية مثل «ضد الكسر» و«بـ100 وش»، وكلاهما حقق نجاحات واسعة عبر مختلف قنوات التلفيزيون ومنصات البث في العالم العربي، سيواصل عمرو تركيزه على استكشاف مواضيع الصراع الطبقي والفرد مقابل الجماعة في «إينتاتشابولز».