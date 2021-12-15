عبد الراضي: «الشيخ زايد» قضية رأي عام.. ومحاولة إخفاء الأحراز أمر ليس بقليل

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ قضية الشيخ زايد هزّت مصر بأكملها وتحولت إلى قضية رأي عام، حيث فقد 4 شباب حياتهم بسبب تهور وتسرع المتهم، متابعا: «الله أراد توثيق لحظة الجريمة بالكاميرات كي لا يضيع حق الجناة، لكن أسرة المتهم لم تكتف بهذا، بل حاولت الاستيلاء على أحراز القضية ممثلة في كاميرات المراقبة التي وثّقت لحظة وقوع الحادث للتأثير على سير العدالة».

وأضاف مدير تحرير جريدة الوطن، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة DMC، أنّ محاولة الاستيلاء على أحراز القضية تشبه ما يحدث على شاشات السينما، لكن النائب العام أصدر أمرا بحبس المتهمين بانتحال صفة عضوين في النيابة العامة بتهمة محاولة إخفاء أحراز القضية، موجّها التحية إلى المواطن الذي أبلغ عن المتهمين: «متخضش وشكّ في اللي طلب الكاميرات منه وبلغ عنهم، وفي منهم 2 محامين للمتهم الوحيد في القضية».

محاولة إخفاء جريمة سالت بها دماء وراح ضحيتها 4 شباب «أمر ليس قليل»

وأكد الكاتب الصحفي، أنّ محاولة إخفاء معالم جريمة سالت فيها الدماء، وتوفي بسببها 4 شباب تتعذب أسرهم الآن «أمر ليس بقليل»، مشددا على ضرورة معاقبة المتهم بشكل رادع: «زي ما جريمة الشيخ زايد موثقة، جريمة الأشخاص اللي حاولوا يستولوا على الأدلة كمان موثقة، لأن صاحب البيت صورهم فيديو وقدّمه للنيابة، وأتمنى يظهر للإعلام عشان يتم حمايته ومحدش يأذيه».

مرتكب حادث الشيخ زايد كان متعاطيا للكوكايين والكحول

وأوضح عبدالراضي، أنّ المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد، كان متعاطيا للكوكايين والكحول بحسب تقرير الطب الشرعي، كما تبيّن أنّ سيارته كان بها كوكايين وكحول أيضا: «المعاينة والفيديو اللي اتصور وضحوا السرعة الكبيرة اللي المتهم كان ماشي بيها، وده اللي خلى الشباب ماتوا فورا».

وأشار مدير تحرير جريدة الوطن، إلى أنّ المتهم أُحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة بسرعة جنونية، متابعا: «سيارة المتهم تحتوي على أعلى درجات الأمان، وتنتقل سرعتها من زيرو إلى 100 كيلو في ثوانٍ معدودة، كما تستخدم في السباقات».

تركيب الكاميرات أصبح أمر مهم وليس رفاهية

وشدد الكاتب الصحفي، على أنّ تركيب كاميرات المراقبة أمام المحلات والمنازل أصبح أمر مهم للغاية وليس رفاهية، بعد أن أصبحت الكاميرات «شاهد حي» على الكثير من الجرائم، فضلا عن دورها في مساعدة العدالة على ضبط الجناة.