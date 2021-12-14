عضو لجنة الفتوى: دية ضحايا حادث الشيخ زايد الأربعة 17 مليون جنيه

علق الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، على اقتراح كريم الهواري بدفعه 140 كيلو فضة دية لأسر ضحايا حادث الشيخ زايد، قائلا: «قبل أن نقرر الدية، لابد أن نسأل هل القاتل كان متعمدا أم بالخطأ؟، هل القاتل كان مكلفا أم صبيا؟ لأنه لو كان مكلفا، سيكون الحكم فوري عليه، ولو كان صبيا، يؤجل حتى يصل لسن البلوغ أو التكليف».

أسئلة مهمة قبل دفع الدية

وأضاف «نعمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك شروط أيضا لابد أن تتوفر في المقتول، قائلا: «هل المقتول تسبب في قتل نفسه؟ دلوقتي ممكن أي حد يرمي نفسه قدام عربية لأن صاحبها رجل أعمال، عشان ياخدوا منه فلوس، وبنشوف الحاجات دي في الأفلام».

وتابع: «هل القاتل لما قتل كان في حالة دفاع عن النفس؟ ففي حالة دفاعه عن نفسه يبقى مفيش دية، وهل المقتول مهدر الدم؟ بمعنى هل أحد من المقتولين مرتد؟ وبالتالي لا يؤخذ حقوقه الشرعية».

تقديرات الدية بالذهب والفضة

وواصل: «ما قرأته في وسائل الإعلام عن الدية، كلام خطأ فقيمة الدية إذا ستقدر بالذهب يكون 1000 دينار ذهب، وإذا ستقدر بالفضة يكون قيمة الـ 1000 دينار ذهب تكون بـ 12 ألف درهم فضة».

ولفت: «نصاب الزكاة في عهد الرسول بالذهب 20 دينار ذهب، وحاليا الذهب الخالص أقل سعر له حوالي 1000 جنيه، وبالتالي نصيب الزكاة 85 جرام ذهب خالص أي 85 ألف جنيه، بينما الدية 1000 دينار ذهب خالص، وإذا ضربناها في 1000 جرام في 4 جرام وربع فيكون الناتج 4 كيلو وربع ذهب في جرام بـ 1000 تكون الدية 4 ملايين وربع للضحية الواحدة، وبالتالي دية الأربعة ضحايا 17 مليون جنيه».