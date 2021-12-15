تشييع جثمان شقيق عفاف رشاد ودفنه بمقابر بنها اليوم

أعلنت الفنانة عفاف رشاد موعد ومكان جنازة شقيقها الراحل، الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا. وقالت رشاد لـ«الوطن»، إن صلاة الجنازة ستكون بعد قليل في أحد مساجد بنها، مشيرة إلى أن شقيقها الراحل كان أوصي بدفنه في مسقط رأسه.

وأضافت أن شقيقها أصيب بفيروس كورونا منذ أيام، وكانت الأعراض شديدة، وسيطر المرض على جهازه التنفسي إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة شقيق عفاف رشاد

وكان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة شقيق الفنانة عفاف رشاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «الدوام لله.. شقيق الفنانة عفاف رشاد».

أحدث أعمال عفاف رشاد

تشارك الفنانة عفاف رشاد في حكاية بنات السباعي، وهي الحدوتة الثانية من مسلسل حد فاصل الذي كان يحمل اسم القرار، وذلك بعد انتهاء إدوارد من تصوير الحدوتة الأولى بعنوان خيال علمي.

ويشارك في بطولة المسلسل نانسي صلاح ومحمد مهران وغفران محمد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد إبراهيم.

معلومات عن عفاف رشاد

ولدت بمدينة القاهرة في 13 ديسمبر عام 1957، اسمها بالكامل عفاف رشاد أحمد.

تخرجت في المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار، عملت في غالبية مشوارها الفني في الدراما التليفزيونية.

من مسلسلاتها: «آدم وجميلة، يا رجال العالم اتحدوا، نحن لا نزرع الشوك، نصف ربيع الآخر، بوابة الحلواني».

تزوجت من المنتج والفنان سامي العدل، ثم المنتج محمد السبكي.

عفاف رشاد تتصدر التريند

تصدرت الفنانة عفاف رشاد، تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة بعد نشر صورتها بالحجاب، حيث حظيت بإعجاب متابعيها، بعدما قامت بتغيير صورتها الشخصية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهرت فيها دون حجاب: «أنا حطيت الصورة ونمت، تاني يوم لقيت الدنيا كلها اتقلبت، أنا مش عارفه يعني إيه تريند، واتبسط من ردود الفعل الكويسة».