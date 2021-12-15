عاجل.. وفاة شقيق الفنانة عفاف رشاد

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل وفاة شقيق الفنانة عفاف رشاد.

منير كتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الدوام لله.. شقيق الفنانة عفاف رشاد.

منير مكرم يعلن خبر وفاة شقيق عفاف رشاد

يذكر أن الفنانة عفاف رشاد تشارك حاليا في حكاية بنات السباعي، وهي الحدوتة الثانية من مسلسل حد فاصل الذي كان يحمل اسم القرار، وذلك بعد انتهاء إدوارد من تصوير الحدوتة الأولى بعنوان خيال علمي.

عفاف رشاد تشارك في حكاية بنات السباعي

المسلسل يشارك في بطولته نانسي صلاح ومحمد مهران وغفران محمد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد إبراهيم.

الفنانة عفاف رشاد، كانت قد خطفت الأنظار خلال الفترة الأخيرة، بعد أن ظهرت بشكل مختلف، وقالت عنها إنها أصيبت «بخضة» كبيرة: «أنا كل اللي عملته غيرت صورة البروفايل بتاع فيس بوك، وحطيت صورة تانية، ولقيت نفسي تريند وأنا معرفش يعني إيه تريند أصلا».

واختتمت: «لقيت نفسي تريند وأنا معرفشي أصلا يعني إيه تريند، وبصراحة اتخضيت واترعبت وقولت أنا عملت في نفسي كدا ليه، ما أنا كنت في حالي أنا وابني وواقفين جنب الحيط».