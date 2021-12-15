«وليد يوسف» ينتهي من كتابة أول فصول رواية «أحوال عزبة الفخراني»

أعلن الكاتب والسيناريست وليد يوسف، عن الانتهاء من كتابة الفصل الأول من روايته الجديدة التي تحمل عنوان «أحوال عزبة الفخراني»، ودون «يوسف»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انتهيت من كتابة الفصل الأول من رواية (أحوال عزبة الفخراني) وما فعله الصبي مع الأسطي.. وإلى الفصل القادم.. دعواتكم».

وليد يوسف: انتهيت من كتابه الفصل الأول من رواية «أحوال عزبة الفخراني»

وأكد يوسف في بيان، أنّ الرواية الجديدة مأخوذة عن وقائع حقيقية عاصرها الكاتب بنفسه، ويجري حاليا الاتفاق مع إحدى المنصات العالمية لتحويلها إلى مسلسل جديد يكشف خلاله كواليس عالم الفن والصحافة، حيث تدور الأحداث حول رحله صعود صحفي قروي يتخذ من شخصية محفوظ عجب قدوة له في رحله صعوده، سبعينيات القرن الماضي.

وليد يوسف: الرواية ستصدر في شهر مايو القادم

وأضاف وليد يوسف قائلا: «من المقرر أن تصدر الرواية في شهر مايو القادم، لنبدأ بعدها مرحلة كتابة حلقات المسلسل بعد الانتهاء من كافة التفاصيل مع الشركة المنتجة».

الجدير بالذكر ان وليد يوسف عمل في بداية حياته المهنية كصحفي ومعد برامج، ليبدأ بعدها مشواره الفني خلال فترة التسعينات، وقدم خلالها فيلم «ليه خلتني أحبك»، ولكنه نال شهرته الحقيقية بعد تقديمة مسلسل «الدالي»، من بطولة الفنان نور الشريف عام 2007، حيث دار المسلسل في أجواء جريمة غامضة، وحقق نجاحاً كبيراً .

وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل «الزيبق»، بطولة كريم عبدالعزيز، شريف منير، سلوي عثمان، محمد شاهين، طلعت زكريا، ريهام عبد الغفور، إدوارد، سهر الصايغ، كارمن لبس، كارمن بصيبص، إخراج وائل عبدالله.