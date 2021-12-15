حريق ضخم بـ«هونج كونج» والنيران تحاصر المئات في مركز التجارة العالمي

تمكنت فرق الإنقاذ في هونج كونج الصينية، من إنقاذ مئات العالقين بسقف مركز التجارة العالمي، عقب إندلاع حريق هائل المدينة، أجبر مائتي شخص على الهرب إلى أعلى سقف مركز التجارة العالمي.

إجلاء المئات من حريق مركز التجارة العالمي

ونجحت عمليات الإنقاذ في إجلاء 1269 شخصاً من مبنى مركز التجارة العالمي المؤلف من نحو 40 طابقاً، وذلك نقلاً عن هيئة البث المحلية RTHK، واختتمت عمليات الإجلاء بعد نحو أربع ساعات من نشوب الحريق.

اندلاع حريق في غرفة تبديل الكهرباء

ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، نُقل 14 شخصًا على الأقل إلى المستشفى على خلفية الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم الأربعاء في غرفة خاصة بالتبديل الكهربائي داخل المبنى، وسبق أن أعلنت الشرطة أن أكثر من 300 شخص ظلوا عالقين بسقف مركز التجارة بعد نحو ثلاث ساعات من اندلاع النيران.

تداول فيديو لرجال إطفاء يعملون على إخماد الحريق

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة تُظهر رجال إطفاء يعملون على إخماد الحريق بغية إنقاذ العالقين بسقف المركز وسط تصاعد الدخان من المبنى، ونقلت إحدى وسائل الإعلام أنّ سيدة تعمل في المبنى، أبلغت برفقة زملائها أنّ الأمر لا يستدعي مغادرة المبنى.

ويشمل مبنى مركز التجارة العالمي مركز تسوق يضم متاجرا ومطاعما، وتقع فوقها مكاتب، أمّا الجزء السفلي من المبنى مُغطى بسقالات من الخيزران بسبب أعمال الإصلاح، ويجري التحقيق في سبب الحريق.

حريق شمال شرقي الصين

وفي أواخر شهر أغسطس الماضي، قالت السلطات المحلية إنّ حريقاً ضخماً شب في إحدى الشقق الكائنة بالطابق الـ19، في مدينة داليان شمال شرقي الصين، وذكرت السلطات أنه لم ترد فور اندلاع الحريق معلومات عن وجود مصابين أو عالقين داخل المبنى.