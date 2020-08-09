قتلى وإصابات إثر إندلاع حريق في مبنى شمال غربي باكستان

لقى ما لا يقل عن شخصين مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرون بجروح أثر حريق نشب في مبنى سكني مكون من 3 طوابق يقع بمدينة "بيشاوار" عاصمة محافظة "خيبر بختونخوا" الواقعة شمال غربي باكستان.

وقال مسؤولو الإنقاذ، اليوم، إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، من بينهم مصاب نُقل إلى مركز الحروق، فيما جاءت إصابات 3 منهم خارج دائرة الخطر، وفاق لما ذكرته قناة "جيو نيوز" الباكستانية.

وأشار المسؤولون، إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، كما أن عمليات التبريد جارية حاليا.