رئيس التحرير

محمود مسلم

قتلى وإصابات إثر إندلاع حريق في مبنى شمال غربي باكستان

كتب:

(أ.ش.أ)
07:20 م | الأحد 09 أغسطس 2020
قتلى وإصابات أثر إندلاع حريق في مبنى شمال غربي باكستان

قتلى وإصابات أثر إندلاع حريق في مبنى شمال غربي باكستان

لقى ما لا يقل عن شخصين مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرون بجروح أثر حريق نشب في مبنى سكني مكون من 3 طوابق يقع بمدينة "بيشاوار" عاصمة محافظة "خيبر بختونخوا" الواقعة شمال غربي باكستان.

وقال مسؤولو الإنقاذ، اليوم، إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، من بينهم مصاب نُقل إلى مركز الحروق، فيما جاءت إصابات 3 منهم خارج دائرة الخطر، وفاق لما ذكرته  قناة "جيو نيوز" الباكستانية.

وأشار المسؤولون، إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، كما أن عمليات التبريد جارية حاليا.

اقرأ المزيد:

ارتفاع حصيلة حريق صهريج نفط في باكستان لـ139 قتيلا

ارتفاع حصيلة حريق الصهريج في باكستان لـ153 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق ناقلة النفط في باكستان لـ153 قتيلا

بسبب وجبة إفطار.. مصرع 46 شخصا إثر حريق قطار في باكستان

71 قتيلا على الأقل في حريق قطار ركاب في باكستان

"التعاون الإسلامي" تعزي باكستان في ضحايا حريق القطار