وزيرة الثقافة تعلن ضم الطفلة ملك محمد لمواهب الأوبرا وفرقة الشمس

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ضم الطفلة ملك محمد من ذوي القدرات الخاصة إلى فصل البيانو بمركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، وإلحاقها بفرقة الشمس؛ وذلك لتحقيق أحلامها وطموحاتها في ممارسة هوايتها وصقل موهبتها فى العزف والتمثيل.

دمج ذوي القدرات الخاصة

وأضافت «عبد الدايم»، أن دمج أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة بشكل طبيعي في المجتمع، يعد أحد المسارات المهمة في استراتيجية عمل وزارة الثقافة، مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم لذوي الهمم، مؤكدة أنهم جزء أصيل في نسيج المجتمع، ومن الأولويات في خطط الدولة للتنمية.

وأشارت إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة لذوى القدرات الخاصة، وتشمل الندوات والمؤتمرات لمناقشة وطرح قضاياهم، والورش التدريبية على الحرف اليدوية، وطباعة الأعمال الأدبية بطريقة برايل، وغيرها من ألوان الفنون والآداب.

وزيرة الثقافة تستقبل الطفلة ملك

يذكر أن وزيرة الثقافة، استقبلت الطفلة ملك، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، التي شاركت في مؤتمر قادرون باختلاف، والتقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ معلنة طموحها في الوصول لمنصب وزيرة الثقافة.