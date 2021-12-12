«الثقافة» تكشف كواليس إنشاء مركز إبداع نجيب محفوظ: إهداءات من كُتاب العالم

تعمل وزارة الثقافة في الوقت الحالي على تنفيذ استراتيجية متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، واستكمال إنشاء تفعيل مركز إبداع نجيب محفوظ، الملحق بالمتحف والمكمل له، كي يكون المكان مركز إشعاع ثقافي مرتبط باسم أديب راحل كان مهموم بتثقيف وتوعية المواطن المصري.

موعد انتهاء العمل في مركز إبداع نجيب محفوظ

وعن خطة تشغيل مركز الإبداع، يقول الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يجري حاليًا استكمال تجهيز الطابق الثالث من متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، ليكون مركز إبداع ثقافي يخدم أهالي المنطقة وأولادهم، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا في المبنى ومن المقرر أن ينتهي التجهيز قبل انتهاء العام المالي الحالي، ليتم وضع برنامج شهري للعمل في إطار فلسفة إنشاء المتحف.

وتابع: «يتكون مركز الإبداع بالطابق الثالث من عدة قاعات، من بينها قاعة متعددة الأغراض، وقاعة سينما ستكون مجهزة لإمكانية عرض أفلام، وتنظيم ندوات وحفلات توقيع كتب مرتبط بثقافة الأديب الكبير، وقاعات أنشطة للأطفال تصلح لإقامة ورش للسيناريو أو حسب الاستراتيجية التي سيتم وضعها بالتشاور مع مجلس الأمناء، والكاتب يوسف القعيد رئيس مجلس الأمناء والمشرف على المركز، لذلك فأطلق على المبنى، متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ».

أنشطة للأطفال داخل مركز الإبداع

وأوضح أن المركز يهدف للعمل على غرار مركز الحرية الموجود في الإسكندرية، ليقوم بدوره في خدمة المجتمع بشكل جيد ولا يقتصر دوره على فكرة المتحف، بل سيكون هناك أنشطة للأطفال وأخرى مرتبطة بالمنطقة، وليخدم القصة والأدب والباحثين في مجالات الكتابة بشكل عام، وليكون المركز كيان من كيانات التنمية الثقافية التى لديها الاستعداد للتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقال «عبدالوهاب»، إن هناك مساعي للحصول على كتابات كل الحاصلين على جائزة نوبل بالتواصل مع سفارات دول الكتاب الحاصلين على جائزة الشهيرة، مشيرًا إلى أن المتحف يمكنه استيعاب هذه الأعمال، معقبًا: «لدينا في المتحف مكتبة أصدقاء نجيب محفوظ، حيث قدمت أكثر من دولة إهداءات كتب للمتحف».

إهداءات بالجملة لمركز إبداع متحف نجيب محفوظ

وأكمل: «أهدت سفارة كولومبيا بالقاهرة أهدت المتحف أعمال الكاتب الكولومبي جابريل جارثيا ماركيز في أغسطس الماضي في ذكري رحيل محفوظ، التي كانت باكورة مكتبة أدباء نوبل بمتحفه».

وبحسب الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، فإن السفارة التشيلية بالقاهرة أهدت مجموعة أخرى من المؤلفات، إذ أهدى بابلو أرياران، سفير تشيلي بالقاهرة، عددًا من مؤلفات الكاتبة جابرييلا ميسترال، الحائزة علي جائزة نوبل، لتنضم مؤلفاتها بجوار مؤلفات الأدباء الحاصلين على جائزة نوبل في الأدب بالمتحف.

وأشار إلى أن السفير الإسباني بالقاهرة، رامون خيل كاسارس، أهدى هو الآخر لمكتبة أدباء نوبل بالمتحف، عددًا من مؤلفات الكُتّاب الإسبان الحاصلين على جائزة نوبل، ومنهم: «خوسيه انتيجاري، وخاسيتنو بينانيتي، وبيثته الكسناندري، وخوان رامون خمينيث».

وعن إقبال الزوار على المتحف، قال رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن هناك إقبالًا مرضى على المتحف باستثناء فترة كورونا، كما نقوم بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لتنظيم رحلات مجانية للطلاب إلى المتحف، على أن يتم استئناف هذه الرحلات بعد كورونا.

وأشار إلى أن التنسيق مع الإدارات التعليمية، لا يقتصر على طلاب مدارس المنطقة، وهو في إطار تجربة الصندوق بالتعاون مع المناطق التعليمية في مختلف الأماكن.