سوريا تتصدى لهجوم صواريخ إسرائيلية استهدفت الجولان

أعلن مصدر عسكري سوري، أن وسائط الدفاع الجوي تصدت إلى هجوم إسرائيلي على شكل عدوان صاروخي استهدف منطقة الجولان، فجر اليوم الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية، ونشرته «روسيا اليوم».

وأوضح المصدر العسكري، أن الهجوم الأسرائيلي نفذ في تمام الساعة 12:50 من فجر اليوم الخميس، وتمثل في عدوان جوي عن طريق صواريخ متجهة إلى الجولان السوري، ومستهدفًا بعض النقاط بالمنطقة الجنوبية.

استشهاد جندي سوري وخسائر مالية

وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت إلى صواريخ العدوان، ونجحت في إسقاط معظمها، إلا أن الهجوم أدى إلى استشهاد جندي، ووقوع بعض من الخسائر المادية.

تكرار الهجمات الإسرائيلية على الجولان

الأمر ذاته تكرر في منتضف نوفمبر الماضي؛ إذ أعلنت وسائل الإعلام السورية الرسمية، أن قوات الجيش السوري نجحت في التصدي لهجوم صواريخ إسرائيلي استهدف أحد المواقع جنوب دمشق.

كما ذكرت وكالة ناسا، أن هجوم الجيش الإسرائيلي تمثل في صاروخين من تجاه الجولان المحتل، مستهدفًا بناء فارغ بجنوب دمشق.

إسرائيل تصدق على تعزيز بناء مستوطنة ترامب بالجولان

من ناحية أخرى، صدقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأول الثلاثاء، على تعزيز البناء في مستوطنة «رامات ترامب» بهضبة الجولان؛ إذ نشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» تؤكد من خلالها التصديق على تشكيل لجنتين إسرائيليتين بهدف تعزيز البناء والتخطيط الاستيطاني على مستوطنة ترامب بالجولان المحتل.

وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية، أن قرار توقيعها يقتضي تعزيز البناء في مستوطنة «رامات ترامب» على أرض الجولان السوري المحتل، التي أعلن عن إنشائها في 2019، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق؛ تكريمًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد اعتراف منه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

«الجامعة العربية» تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية

وكانت جامعة الدول العربية، طالبت منذ أيام، بالوقف الفوري لجميع الأعمال الإسرائيلية العدوانية على أرض الجولان السوري المحتل؛ تأكيدًا على تحقيق السلام الشامل والعادل بالمنطقة، الذي لم يتحقق إلا بالاستجابة لمتطلبات السلام، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منها الفلسطينية والجولان السوري.