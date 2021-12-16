سبب «خناقة» ماجدة الخطيب وهياتم على المسرح.. في ذكرى وفاتها

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة ماجدة الخطيب، التي استطاعت أن تتميز في تقديم أدوار الخير والشر بين فنانات جيلها، كما تمكنت من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة لها، ظلت تتذكرها حتى الآن من خلال أعمالها القيمة، وعلى الرغم من النجاح الكبير التي حققته على شاشات السينما والتليفزيون، إلا أن حياتها الشخصية مرت بالعديد من الصعوبات والمواقف، التي كان من أشهرها هو مشكلتها مع النجمة هياتم خلال إحدى العروض المسرحية.

بداية أزمة ماجدة الخطيب مع هياتم

وبدأت هذه الأزمة قبل نهاية التسعينات، وبالتحديد في عام 1997، عندما تأخرت منتجة مسرحية «يا أنا.. يا أنت»، وهي الفنانة هياتم، في دفع بقية مستحقات الفرقة، وكانت تشارك في هذا العرض المسرحي الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب.

هياتم: الموسم كان مضروب ولا يوجد إيرادات

وأوضحت الفنانة هياتم، مخرجة مسرحية «يا أنا يا أنت»، عن سبب تأخرها في دفع بقية المستحقات، قائلة: «الموسم كان مضروب ولا يوجد إيرادات»، على حد قولها، فدخلت الفنانة ماجدة الخطيب، على خشبة المسرح ومعها المنتجة هياتم التي سبق وطالبتها ببقية أجرها، ودخلتا في تشابك وصل إلى حد الضرب بالأيدي.

وعلى الجانب الآخر كانت المنتجة هياتم، قد استدعت ضابط شرطة ليمنع الممثلين من الصعود على المسرح، وإثبات حالة، ومع احتدام الموقف تدخل هذا الضابط، حتى ينهي هذه الأزمة.

بينما جمهور مسرحية «يا أنا.. يا أنت»، اعتقد أن هذه الأزمة من ضمن النص المسرحي غير أنها لم تكن مضحكة، وقامت كلتا الفنانتين بتحرير محضرًا ضد الأخرى وذلك بالتعدي والسب والقذف مصحوبًا بتقرير طبي بشأن الكدمات والسحجات التي أصيبا بها، بالإضافة إلى تبادل الاتهامات عبر صفحات الجرائد، حيث اتهمتها الفنانة ماجدة الخطيب «ضربتني وقطعت هدومي»، بينما وجهت هياتم التهمة لها بأنها «كانت سكرانة وشدت شعري».

هياتم: أنا حزينة على الأخلاقيات الفنية

وقامت الفنانة هياتم بسرد أزمتها مع النجمة الراحلة ماجدة الخطيب، من خلال لقاء تليفزيوني سابق لها، معلقة عليها: «شيء سخيف و يكسف، أنا حزينة مش على خسارتي لفلوس المسرحية ولكن على الأخلاقيات الفنية إزاي انحدرنا للدرجة دي».