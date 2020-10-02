قتل عن طريق الخطأ.. ماجدة الخطيب تروي تفاصيل تجربتها وراء القضبان

تميزت الفنانة ماجدة الخطيب بجرأتها الشديدة وقدرتها على التلون بين أدوار الشر والخير، عملت مع كبار نجوم الفن فى الوطن العربي، مرت بمحن شديدة أثرت على ظهورها فنيًا، إلا أن بعزيمتها وإصرارها استطاعت أن تسترد رونقها الفني.

شاركت "الخطيب" في أكثر من 55 عملًا منذ بداياتها الفنية، وحصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز الفنية منها، حيث حصلت على جائزة التمثيل الهرم الذهبي عام 1966 عن دور البطولة في فيلم "دلال المصرية"، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني عن دورها بفيلم "التفاحة"، ويحل اليوم ذكرى ميلادها.

تعرضت "الخطيب" خلال مشوارها الفني لتجربة مريرة، ففي عام 1982 قضت مدة 8 أشهر في سجن الاحتياط على ذمة محاكمتها في تهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ أثناء قيادتها سيارتها، وهي مخمورة، وحكمت عليها المحكمة بالسجن عام مع وقف التنفيذ وغرامة بلغت 5000 جنيه مصري، إلا أن تجدد الأمر عام 1985 عندما ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي مخدرات، حيث حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقد تحدثت "الخطيب" خلال برنامج "بدون علم" مع الإعلامي طارق حبيب عند سؤالها عن إمكانية تجسيد قصة حياتها إلى عمل سينمائى قالت، "لا مانع من تجسيد الفنان لتجربته الشخصية إذا كانت تستحق، وأن تظهر للمشاهد في قالب فني محترم وتلائم عمره، ومن وجهة نظرى هو أصلح شخص لتأديية الدور لأنه احتك بالتجربة احتكاكا كاملا".

وأضافت، "إذا كانت التجربة في الماضي لابد من توفر شخص صغير في السن، لذلك لابد للممثل أن يستعين بممثل آخر، مثلما فعلت الفنانة الإيطالية "صوفيا لورين" عندما قدمت قصة حياتها اختارت أن تمثل دور الأم، واستعانت بممثلة شابة قدمت فترة الطفولة الخاصة بها، حتى يكون الأمر به مصداقية أكبر للمشاهد".

وعن تجسيد تجربتها بدخولها للسجن بعمل سينمائي، قالت "اعتبر أنني أصلح واحدة بتقديم هذا العمل، فإذا لم تقتل المحنة الشخص تقوي من عزيمته، واكتشفت خلال تلك الأزمة حب الناس وتعاطفهم معي واهتمامهم بي، بالإضافة إلى التقرب من الله وقت المحنة والصمود هو أقرب طريق لظهور الحق واختفاء الظلم".

وتابعت، "أول يوم دخلت السجن أقسى يوم بحياتي لأنني تحولت من مواطنة شريفة إلى إنسانة خارجة عن القانون، ولكن الذي خفف ذلك الواقع المرير زميلات المهنة بالوسط الفني، فلقد كانوا يعاملوني على أنني نجمة سينمائية كبيرة".

توفت "الخطيب"عمر ناهز 63 عامًا بعد صراع مع المرض استمر نحو شهر دخلت بسببه في غيبوبة لمدة أسبوعين تقريبًا، ثم بدأت رحلتها مع المرض ودخلت بغيبوبة عندما أصيبت بالتهاب رئوي حاد تسبب في حدوث تسمم بالدم نتج عنه قصور في وظائف المخ والكبد والكليتين، وهو ما منعها من حضور حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون الأخير الذي حصلت فيه على جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم الروائي القصير "الزيارة".