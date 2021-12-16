«نقيب الأسنان» يطالب بتوفير فرش أسنان على بطاقات التموين

كشف الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن مقترح بشأن مطالبته للدكتور علي مصلحي وزير التموين، بتوفير فرش أسنان مدعمة على بطاقات التموين كل 3 أشهر بصفة دورية وبسعر مدعم لمستحقي الدعم، وذلك ضمن السلع التي توفرها الوزارة، تيسيرًا على المواطنين ودعمًا للاهتمام بالصحة العامة لهم.

وأوضح نقيب أطباء الأسنان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من مقترحه، هو تشجيع المواطنين على الاهتمام بالصحة العامة لهم، التي تأتي من بينها الاهتمام بنظافة وصحة الأسنان، خاصة وأن غسيل الأسنان يقي الإنسان كثيرًا من الأمراض، منها التسوس ومشاكل في المعدة والقولون».

أضرار عدم غسل الأسنان

وتابع الدكتور إيهاب هيكل: «غسيل الأسنان يقي الإنسان من كثير من الأمراض بسبب تراكم طبقة البلاك في اللثة والفم، التي تتسبب في إنتاج بروتين يسبب حدوث التجلطات في الدم، كما يغلف البكتيريا ويحميها من مهاجمة جهاز المناعة».

وأكد أن مقترح نقابة أطباء الأسنان الذي تم إرساله لوزير التموين، هدفه المشاركة المجتمعية التي يمكن أن تقدمها النقابة للمجتمع، ومن أجل المصلحة العامة للوطن، خاصة وأن علاج هؤلاء المرضى على نفقة الدولة يكلفها الكثير أكثر بكثير من توفير فرش الأسنان لهم وجعل غسيل الأسنان ثقافة عامة في المجتمع».

تخفيض أعداد القبول بكليات طب الأسنان

وكان الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء أسنان مصر، طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، باستمرار قرار تخفيض أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان بنسبة 25%، لاسيما بعد أن وردت أنباء بتراجع المجلس الأعلى للجامعات عن القرار، وموافقته على إرجاع نسب التخفيض لأعداد المقبولين بكليات طب الأسنان إلى طبيعتها الأولى، قبل قرار التخفيض العامين الماضيين «2019 و2020».