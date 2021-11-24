دعاء لتسكين ألم الأسنان ووجع الضروس: 16 كلمة وردت عن النبي محمد

يبحث الكثير من مستخدمي الإنترنت عن دعاء لتسكين ألم الأسنان وآلام الضروس، خاصة وأنّ مشكلات الضروس والأسنان عديدة ومتجددة باستمرار ويعاني منها الكثيرون، وتشهد محركات البحث بين الحين والآخر، عمليات بحث مكثفة حول دعاء تسكين ألم الأسنان وآلام الضروس، بهدف القضاء على الوجع والآلام الناتجة عن التسوس وبعض مشكلات الأسنان والضروس.

دعاء تسكين ألم الأسنان

وحول دعاء تسكين ألم الأسنان والآلام الناتجة عن وجع الضروس والتسوس، هناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في تخفيف ألم الأسنان، ولكن قد لا يعرف البعض أنّ هناك حديثا شريفا ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتسكين ألم الأسنان.

وجاء دعاء تسكين ألم الأسنان، ووجع الضروس الوارد عن رسول الله: «عن ابن عباس رضي الله عنه، عندما جاء رجل يشتكي من آلام الضرس للرسول صلى الله عليه وسلم، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم برقيته بهذا الدعاء (أسكني أيتها الريح أسكنتك بالذي سكن له ما في السموات والأرض وهو السميع العليم)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سبع مرات متتالية حتى شفي الرجل المريض من آلام وجع الضرس القاسية».

متى يقال دعاء تسكين آلام الضروس

قبل التوجه لله سبحانه وتعالى والاستعانة بترديد دعاء تسكين آلام الضروس، أو أي دعاء تسكين ألم الأسنان، وغيرها من الأدعية لشفاء المرضى، يجب أن يتوضأ المسلم قبل قول هذا الدعاء، وإخلاص النية لله عز وجل سبحانه وتعالى حتى تستمتع بفوائد هذا الدعاء.

يفضل التوجه بالدعاء في أوقات الدعاء المستجابة، وقد تناولت دار الإفتاء المصرية، الأوقات المستجاب فيها الدعاء أكثر من مرة، حيث قالت إن من أوقات الدعاء المستجاب، هي جوف الليل ووقت السحر والساعة الأخيرة من الليل قبل الفجر، ويقبل الدعاء كذلك في يوم عرفة وعند إفطار الصائم.