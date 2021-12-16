انسحاب 3 شركات أجنبية من مزايدة رخصة السجائر الجديدة (مستند)

أعلنت 3 شركات أجنبية عاملة في قطاع التبغ والسجائر، انسحابها من المزايدة الخاصة بـ رخصة السجائر الجديدة التي أُعلن عنها قبل أشهر، وأُعيد طرح كراسة الشروط الخاصة بها قبل أقل من أسبوعين.

أسباب انسحاب الشركات من مزايد رخصة السجائر الجديدة

وتنفرد «الوطن» بنشر مذكرة رسمية أعدتها شركات «جابان توباكو العالمية»، و«بريتش أمريكان توباكو» و«المنصور الدولية للتوزيع»، وأرسلتها إلى رئيس شعبة التبغ والدخان باتحاد الصناعات، أخطرت فيها بعدم مشاركتها في الجلسات الإجراءات المتعلقة بالمزايدة لعدة أسباب، أهمها عدم استجابة هيئة التنمية الصناعية لأي من المقترحات التي تقدمت بها الشركات لإجراء تعديلات على الرخصة المطروحة.

وكانت هيئة التنمية الصناعية طرحت في مارس الماضي، كراسة شروط لمنح رخصة لإنتاج السجائر بأنواعها، وهي الرخصة الأولى من نوعها التي تُطرح في مصر منذ عقود، وتفتح الباب أمام دخول شركات أخرى لإنتاج السجائر، إلى جانب الشركة الشرقية للدخان، المنتج الوحيد للسجائر في مصر.

الإخلال بقواعد المنافسة

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الهيئة تأجيل طرح الرخصة بسبب اعتراضات أغلب شركات السجائر على الاشتراطات الخاصة بالطرح، وقالت الشركات إنّها ستخل بقواعد المنافسة، ما ترتب عليه تأجيل طرح الرخصة، والإعلان عن كراسة شروط جديدة يوم 7 ديسمبر الحاليي.

ويعمل في مصر 4 شركات سجائر أجنبية، تنتج جميعها داخل خطوط الشركة الشرقية للدخان بموجب تعاقدات ثنائية.

وبحسب المذكرة الرسمية، ذكرت الشركات أنّ كراسة الشروط والمواصفات الجديدة والترخيص المزمع منحه، سيترتب عليه خلق حالة شبه احتكارية بسوق السجائر، ما يقيد المنافسة الحرة ويعيق الاستثمار بشكل عادل وحر في إطار من الشفافية والنزاهة.

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وأكدت الشركات في المذكرة، أنّ كراسة الشروط الجديدة التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية قبل أيام، جاءت مطابقة بشكل شبه كامل لما جاء في النسخة الأولى، وما تبعها من تعديلات، ما يعني أنّ الهيئة لم تستجب لأي من المقترحات التي تقدمت بها الشركات.

وجددت الشركات تأكيدها على أهمية إصدار رخصة متعددة بطاقات إنتاجية متدرجة، ما يضمن لشركات متعددة العمل في مناخ يمتاز بالمنافسة العادلة، ويسمح للدولة بزيادة حصيلتها من هذه الرخصة، مقارنة بما ستحصل عليه نتيجة إصدار رخصة واحدة فقط.

وأوضحت الشركات أنّ طلبها بعدم تضمين منتجات الجيل الجديد من السجائر، والتي تشمل التبغ المسخن والسائل الإلكتروني، في الرخصة، تم تجاهله تماما، رغم أنّ طرح رخص منفصلة لهذه المنتجات كان سيضمن للدولة حصيلة أعلى من بيع هذه الرخصة بشكل منفصل.