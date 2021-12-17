مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-12-2021 في محافظات مصر

تغير مواقيت الصلاة بشكل طفيف بالزيادة أو بالنقصان دقيقة، يدفع الكثير يتطلع لمعرفة مواعيدها المحدده، كونها، التي تعد من الأمور التي لا غنى عن متابعتها بشكل يومي، لأداء الصلاة في أوقاتها المحددة وفق توقيت كل مدينة، ولذا تقدمها الهيئة العامة للمساحة بشكل دقيق لمساعدة المواطنين في أداء الصلاوات.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الجمعة 17 ديسمبر الجاري، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتا بسيطا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

أذان الفجر: 05:01

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب 04:57

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 05:36

أذان الظهر: 12:18

أذان العصر: 03:17

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء: 07:07

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 06:28

أذان الظهر: 01:03

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب 06:03

أذان العشاء: 07:29

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: 05:36

أذان الظهر: 12:18

أذان العصر: 03:18

أذان المغرب 05:37

أذان العشاء: 07:07.