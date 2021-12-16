حريق داخل مكتب أفلام الفنانة ماجدة.. وغادة نافع تشكر أمن العمارة

كشفت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، عن نشوب حريق في مكتب أفلام والدتها، بوسط القاهرة، مساء اليوم، حيث جرى السيطرة عليه دون وقوع أي تلفيات أو خسائر في الأرواح البشرية.

السيطرة على حريق داخل مكتب أفلام ماجدة الصباحي

وحرصت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة الصباحي، على توجيه الشكر إلى أفراد أمن العقار، وكذلك رجال المطافئ، على سرعة التعامل مع الحريق، وإنقاذ الموقف قبل وقوع أي خسائر.

وكتبت غادة نافع، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «الحمد لله تم السيطرة على حريق داخل مكتب أفلام ماجدة، شكرًا لأفراد أمن العمارة وكل من ساهم في إخماد الحريق».

سيرة ومسيرة الفنانة ماجدة الصباحي

يذكر أنّ الفنانة ماجدة الصباحي، رحلت عن عالمنا يوم 16 يناير 2020، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد غياب طويل عن السينما والأضواء، ومن أشهر الأفلام التي قدمتها ماجدة للسينما المصرية والعربية: «جميلة، وبنات اليوم، والعمر لحظة، والغريب، والنداهة، والمراهقات، وأنف وثلاث عيون، وبائعة الجرائد»، وغيرها من الأفلام التي تجاوز عددها الستين فيلما، ومن أبرز ما قدمت ماجدة من أعمال دينية فيلم «هجرة الرسول»، تزوجت من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.

وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيّرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، فيما دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أفلامها التي أنتجتها جميلة، وهجرة الرسول، ومثّلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.