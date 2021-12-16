«الضويني» لوفد الكونجرس: الأزهر يتبنى منهجا وسطيا منطلقا من تعاليم الإسلام

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفد مساعدي نواب الكونجرس الأمريكي، ‏اليوم، بمقر مشيخة الأزهر، للتعرف على جهود الأزهر في مكافحة الإرهاب والتطرف، ‏وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية. ‏

وأوضح الدكتور الضويني، أن الأزهر صاحب رسالة ورؤية قائمة على مبادئ الإسلام، ‏وتوضيح ‏تعاليمه، ويتبنى منهجًا وفكرًا وسطيًا؛ لا يقف عند حدود المسؤولية الداخلية فحسب، لكنها ‏رسالة عالمية، ‏وفي سبيل ذلك، قام الأزهر بالعديد من الجهود والمبادرات المحلية والعالمية.‏

تجربة الأزهر الشريف

وعبر أعضاء الوفد، عن تقديرهم لتجربة الأزهر الشريف، والإمام الأكبر، في ‏نشر ‏التسامح والحوار وقبول الآخر، مشيرين إلى أن الكونجرس الأمريكي، شهد للمرة ‏الأولى، ‏تواجد سبعة نواب مسلمين بين أعضائه، لافتين إلى أن الكونجرس مرر أمس، قانونا ‏لحماية ‏الأقليات ومكافحة الإسلاموفوبيا.‏

كما طرح ممثلو نواب الكونجرس، عددًا من الأسئلة على فضيلة وكيل الأزهر، تتعلق ‏بالفهم ‏الصحيح للإسلام ودور الأزهر في مكافحة التطرف والتشدد، وجهود الأزهر عالميًا في ‏تعزيز ‏الحوار وقبول الآخر، وغيرها من الأسئلة التي رد عليها وكيل الأزهر، حيث أكد أن ‏الأزهر ‏يبذل الكثير من الجهود داخليًا وخارجيًا لرفض العنف وإرساء قيم التسامح والحوار، ‏وعلى رأسها ‏تعزير العلاقات مع المؤسسات الدينية والثقافية وفي مقدمتها الفاتيكان، وهي ‏العلاقات التي توجت ‏بتوقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» للسلام والعيش المشترك.‏

الأكاديمية العالمية ‏لتدريب الأئمة

وأشار وكيل الأزهر، في معرض رده على أسئلة الوفد، إلى أن الأزهر حمل على عاتقه‏ ‏المواجهة الفكرية مع المتطرفين عبر وضع برنامج متكامل، لمواجهتهم، وتأهيل ‏الأئمة والوعاظ ‏بالمهارات والأدوات اللازمة لذلك، لافتا إلى مشاركة الأزهر في الكثير من البرامج الشبابية، التي ‏تتبنى رفع الوعي بأهمية الحوار، ورفض التعصب والعنف، بجانب إنشائه الأكاديمية العالمية ‏لتدريب الأئمة، ‏والمنوطة باستقبال الأئمة والوعاظ من مختلف دول العالم وتقديم البرامج التدريبية ‏المناسبة لهم؛ ‏لتوعيتهم بمختلف التحديات والقضايا المعاصرة والآلية المناسبة للتعامل معها.‏