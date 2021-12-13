«الأزهر للفتوى»: نتعاون مع كافة مؤسسات الدول للحفاظ على استقرار الأسرة

قال المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة هاشم الحديدي، اليوم، إن الأزهر يتعاون مع كافة مؤسسات الدولة؛ للحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، وكان من ضمن هذا التعاون، البروتوكول الذي وقعه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ لاستقبال المجلس عددًا من النزاعات الأسرية، والقيام بالتدخل فيها وحلها.

جاء ذلك خلال فعاليات ثاني الحملات التثقيفية والتوعية، في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، تحت عنوان: «العنف الأسري وخطره على المجتمع»، بمحافظة أسوان، وذلك بالتنسيق بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والمجلس القومي للمرأة.

جهود وحدة لم الشمل

واستعرض تاريخ إنشاء وحدة لم الشمل، وجهودها في رأب صدع كثير من الأسر المصرية، التي كان البعض منها منظورًا أمام المحاكم، وفي درجات التقاضي المختلفة.

وأشار «الحديدي» إلى أن أسباب ظاهرة العنف الأسري تختلف من أسرة لأخرى، فأحيانًا تتعلق بالفرد ذاته، والأخرى تتعلق بمحيط أسرته ومدرسته ومكان إقامته، لافتا إلى أن هناك بعض الأسباب التي تنشأ من خلال البيئة المحيطة والمحرضة على صناعة العنف الأسري.

وأضاف أن وسائل الإعلام قد تكون آلة دعم قوية لمواجهة هذه الظاهرة إذا ما تمّ دعم الأُسرة بمحتويات فنية تحوّل العنف الأُسري إلى سلام واستقرار يدعم البناء، ويحقق العمران.

ومن جانبه، افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات الحملة، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف، والأوقاف، والكنيسة المصرية، وقيادات المجلس القومي للمرأة، والقيادات السياسية، والتنفيذية، والتعليمية، والشعبية بالمحافظة، في حضور جماهيري منظم؛ طبقًا للإجراءات الاحترازية الصحية.

مبادرة العنف ضد المرأة

ورحب المحافظ خلال كلمته بعلماء الأزهر الشريف، وشكرهم على هذه المبادرة التي تسعى لاستقرار المجتمع، وتحمي الأسرة من التفكك، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، وأكد أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة؛ لتحقيق أهداف هذه المبادرة الكريمة.

كما أكد المشاركون خلال كلماتهم، أن سلوكيات العنف داخل الأسر تعد سلوكيات عامة تعاني منها العديد من المجتمعات، وازدادت خلال السنوات الأخيرة في عدد من الدول، ثم جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتعزز من ممارسات العنف الذي تتعرض له الأسرة في ظل ظروف الحجر المنزلي؛ مشددين على ضرورة تكاتف الجهود الداخلية والخارجية للتخلص من كافة أشكال العنف الأسري، بما يسهم في استقرار الأسرة والمجتمع.

بدأت هذه المبادرة وحملاتها بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والمبادرة العالمية «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة»، التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، ومن أجل استعادة القيم الأسرية، ونشر الوعي الديني والمجتمعي، والتصدي للظواهر المجتمعية السلبية.

ومن المقرر أن يتبع هذا اللقاء، لقاءات جماهيرية في قرى المحافظة بشكل عام، والقرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ وذلك للتوعية بكيفية اختيار شريك الحياة، والتغلب على المشكلات التي تواجه الأسرة؛ لا سيما العنف الأسري، وأسس الحياة الزوجية السعيدة، بالإضافة إلى تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والهدامة، ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية، ونشر الوعى الديني الوسطي المستنير.

وجدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عقد العديد من اللقاءات، والندوات، وورش العمل في كافة محافظات مصر وربوعها، شملت الجامعات، والمدارس، والمعاهد، ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظات، وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية.