محافظ قنا يتفقد محور الشهيد باسم فكري.. تبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه

قام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد الكبير في قرية كوم سخين بمركز قوص، بجولة ميدانية لمحور الشهيد الرائد باسم فكري، والذي يعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامة التي ستحقق إضافة كبيرة ونقلة نوعية فى كل المجالات، خاصة في مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل، مما يدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالمنطقة الثامنة بقنا، والنائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، وشاذلي البرنس، نائب رئيس مدينة قوص.

محافظ قنا: المحور يربط بين مدينتين

وأوضح محافظ قنا أن المحور يربط بين مدينتي قوص ونقادة بدءا من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الصحراوي الغربي بطول 19 كيلومترا وعرض 21 مترا، بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه بعرض 7.2 متر، ويضم المحور 30 عملاً صناعياً لحل مشكلة التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف، منها 15 كوبري بإجمالي أطوال 2270 مترا و15 نفقا بإجمالي أطوال 460 مترا وبتكلفة مالية بلغت 1.5 مليار جنيه.

أهمية المحور اقتصاديا

وأضاف أن للمحور أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة، تتمثل في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية، والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.