أبرزها إلغاء رخصة قيادة سائقين بسبب المخدرات.. مجلس الدولة في أسبوع

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن»، أبرزها ما يلي:

حكم نهائي بإلغاء رخصة قيادة لسائقين اثنين.. أحدهما دهس طفلاً بسبب المخدرات

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين اثنين، الأول دهس طفلًا أثناء خروجه من المدرسة، لكونه تحت تأثير تعاطي المخدرات بالشيشة أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة، والثاني بالسرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد، أصاب 3 ركاب بإصابات خطيرة بخلع الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر وألزمت السائقين الاثنين المصروفات.

تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة لـ 22 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، تأجيل دعوى مقامة من طلاب حملة الماجستير والدكتوراة، طالبوا فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015، لجلسة22 يناير المقبل.

الدعوى طالبت بإلغاء قرار وقف تعيين الخريجين واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.

إلزام مهندس البناء إيداع شهادة صلاحية المبنى وبدونها يحظر توصيل المرافق

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الجهة المختصة بإصدار كتب عدم الممانعة في توصيل المرافق في أحد المصانع هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المشرع أوجب إيداع تقرير بصلاحية المبني وأكدت الجمعية العمومية، أن المشرع بموجب نص المادة (62) من قانون البناء المشار إليها أوجب على المهندس المُشرف علي تنفيذ أعمال البناء أن يُودع فور انتهاء الأعمال المرخص فيها شهادة بصلاحية المبنى للإشغال، تفيد بأنه قد تم التنفيذ طبقًا للترخيص المنصرف والأكواد المُنظمة لأعمال البناء، على أن تُودَع هذه الشهادة بالجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة من الرسومات الهندسية المُنفذة فعليًّا على الطبيعة.

مجلس الدولة يرفض إعفاء مواطنة من إيجار مبنى خلال كورونا: البيع لم يتوقف

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بمبنى مركز تنمية المرأة بمنطقة الهضبة في شرم الشيخ، عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت: «ولمـا كـان نشـاط بيـع المصنوعات الجلدية والخشبية، وبيع السلع السياحية، محـل العقد، لا يعـد مـن بين الأنشطة التي تم إغلاقها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها غلفا كليا؛ بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال الفترة المشار إليها، ومن ثم لا وجه لإعفاء السيدة المتعاقدة من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية المشار إليها.

حجز دعوى إلغاء قرار تحديد حد أدنى لأسعار الفنادق لإعداد الرأي القانوني

قررت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، اليوم، حجز القضية رقم 51970 لسنة 75، المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي؛ بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة «بأي من أنواعها» للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، بينما الفنادق الأربعة نجوم 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، للتقرير وإعداد الرأي القانوني في الدعوى.