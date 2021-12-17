«أبل» تمنح كل موظف 1000 دولار لتجهيز منزله للعمل عن بُعد

قالت شركة أبل، أنها أبلغت موظفي الشركة هذا الأسبوع، بتأجيل الخطة الخاصة بعودة الموظفين للعمل من مكاتبها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى موعد غير محدد.

كل موظف سيحصل على 1000 دولار

وقال «تيم كوك»، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إن العمال سيتم إبلاغهم قبل شهر من تحديد تاريخ جديد للعودة، مشيراً إلى أن كل موظف سيحصل على 1000 دولار لتجهيز منزله للعمل عن بُعد، وفقاً لـ«CNBC».

تحديد موعد جديد للعودة للمكتب

وخططت أبل مسبقًا لعودة الموظفين إلى مكاتبهم في 1 فبراير المقبل، فيما أكدت الشركة، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد للعودة للعمل من المكتب.

شركات أخرى تؤجل العودة للعمل من المكاتب

وفي السياق ذاته، قالت شركة جوجل، لموظفيها في وقت سابق من هذا الشهر إنه لن يُطلب منهم العودة إلى المكتب في 10 يناير، كما هو مخطط، كما تراجعت شركات التكنولوجيا الأخرى بما في ذلك Lyft و Uber وAmazon عن مواعيدها.

مخاوف بشأن ارتفاع حالات الاصابة بمتحور أوميكرون

وجاء التأخير وسط مخاوف بشأن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتأثير الصحة العامة لمتغير أوميكرون شديد التحور.

وسمحت أبل، لموظفي الشركة لأول مرة للعمل من المنزل في مارس 2020، في بداية تفشي الوباء في الولايات المتحدة، على الرغم من عودة بعض موظفي المكاتب وأصبحت معظم المتاجر مفتوحة للعمل.

تقديم منتجات جديدة وزيادة المبيعات

ومع ذلك، استمرت الشركة في تقديم منتجات جديدة وزيادة المبيعات في عصر الوباء، على الرغم من أن ثقافة الشركة تؤكد تاريخيًا على التعاون الشخصي، والذي يرمز إليه مقرها الدائري ، Apple Park ، في كوبرتينو، كاليفورنيا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أغلقت Apple ثلاثة متاجر استجابة لارتفاع حالات Covid وطالبت العملاء الذين يتسوقون في أي متجر Apple في الولايات المتحدة بارتداء أقنعة بغض النظر عن المتطلبات المحلية، وتمكن موظفو التجزئة من الوصول إلى الاختبارات الأسبوعية في المنزل.