قيمة «أبل» تقترب من حاجز 3 تريليونات دولار..وتراجع «داو جونز» ‏%0.89

اقتربت قيمة شركة «أبل»، السوقية من حاجز 3 تريليونات دولار أمس الاثنين، في أعقاب آداء مذهل على مدى العقد الماضي، فيما تراجعت أسهم الشركة بنسبة 2 %، لتغلق على 175.74 دولار.

وقال مدير محفظة في «فرانك كابيتال»، برايان فرانك، إن «آبل»، الآن واحدة من أكثر الشركات قيمة في السوق، وهو ما يظهر هيمنة التكنولوجيا الأمريكية في العالم، فيما أشار كبير مديري المحافظ في «ساينوفوس تراست»، دانيال مورجان، إلى أن من بين مصادر الإيرادات الجديدة التي يتوقعها المستثمرون، «أبل كار».

تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار‎42.88 ‎‏ نقطة

من جانبها، أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، على تراجع، في جلسات تداول «بورصة ‏‏‏‏‏نيويورك»، وسجل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، تراجعا بمقدار‎42.88 ‎‏ نقطة «0.91 %» ‏‏‏‏ليسجل ‏‏‎4669.14‎‏ ‏نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما شهد مؤشر «داو جونز الصناعي»، انخفاضاً بلغ 319.71 نقطة، بنسبة‏ 0.89‎‏ %، ليحقق عند الإغلاق، ‏‏‏‏‏‏‏‏‎35651.28‎‏ ‏‏‏نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎217.32‎‏ نقطة «‏‎1.39‎‏%»، إلى ‏‎15413.28‎‏ نقطة.‏

انخفاض العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 3%

بدورها، تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 3%، وأنهت العقود الأمريكية للغاز، تسليم يناير، جلسة التداول منخفضة 13.1 سنت، أو 3.3%، لتسجل عند التسوية 3.794 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، تراجعت العقود الآجلة للنفط، بفعل القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، ما قد يقلص الطلب على الخام، وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 76 سنتا، بنسبة «1%»، لتسجل عند التسوية 74.39 دولار للبرميل.

من جانبها، تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا، بنسبة «0.5%»، لتبلغ عند التسوية 71.29 دولار للبرميل.

عربيا، قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن الشركة حولت 16.883 مليار دولار من عائدات النفط إلى الحكومة خلال الأشهر الـ7 الماضية، فيما أشار مسؤول بشركة النفط الحكومية في العاصمة المؤقتة «عدن»، إلى أن قيادة الشركة قررت تخفيض أسعار وقود السيارات بـ15% للمرة الأولى منذ سنوات.

وأوضح المسؤول اليمني، أن سبب خفض سعر بنزين السيارات هو تراجع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج، فضلا عن تراجع أسعار النفط عالميا وأيضا ارتفاع سعر الريال اليمني، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، وفي سوريا، أوضح وزير النفط السوري بسام طعمة، أن دعم المشتقات النفطية قائم وسيبقى مستمرا.