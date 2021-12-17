عمر الشناوي عن صورته الأخيرة: «معرفتش أروح لابني وهو تعبان»

كشف الفنان عمر الشناوي، اليوم، كواليس صورته الأخيرة على صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلاً: « الصورة دي كان لسه جايلي خبر أن حسن ابني تعبان».

وأشار الفنان عمر الشناوي، عبر حسابه على إنستجرام، إلى أنه عندما تم إخباره بأن نجله حسن، مريض، كان في في مدينة الجونة، منشغلاً بالتصوير، قائلاً: «كنت مزنوق في الجونة بصور ومش عارف أروحله».

عمر الشناوي يطمئن جمهوره على صحة نجله

وتابع عمر الشناوي: «ابني الحمد لله دلوقتي قام بالسلامة».

نجوم الفن لـ عمر الشناوي: ألف سلامة على حسن

وعلق عدد كبير من نجوم الفن، لعمر الشناوي، على الصورة التي نشرها، موجهين الدعاء لنجله «حسن»، كما تمنوا له الشفاء العاجل، وكان من أبرزهم الفنان أحمد حاتم، الذي كتب تعليقاً، مضمونه: «ألف سلامة يا حبيبي احنا جمبه هنا لو احتجت حاجة»، بينما علق الفنان محمد حسني: «ربنا يطمنك عليه يا حبيبي».

متابعو عمر الشناوي يدعون بالشفاء لنجله حسن

وعلى الجانب الآخر، قام عدد كبير من متابعي الفنان عمر الشناوي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بالدعاء لنجله «حسن»، بالشفاء العاجل، كما تمنوا له دوام الصحة والعافية.

مسلسل «قواعد الطلاق الـ 45»

ويشارك الفنان عمر الشناوي حالياً في مسلسل «قواعد الطلاق الـ 45»، مع عدد كبير من النجوم، مثل: إنجي المقدم، صدقي صخر، إنجي أبو زيد، هيدي كرم، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من الفنانين، كما يُعد هذا العمل الدرامي من إخراج مصطفى أبو سيف، وتأليف سارة مراد ودينا ماهر.