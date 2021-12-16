أحمد حاتم يشوق جمهوره لـ«أنا وهي» بصورة مع هنا الزاهد: قريبا

أعلن الفنان أحمد حاتم، قرب عرض الحلقات الأولى من مسلسل «أنا وهي» مع هنا الزاهد، ويشارك البطولة النجم الكبير أشرف عبد الباقي، حيث قام الأول بنشر منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام» لتشويق الجمهور.

أحمد حاتم يعلن قرب عرض مسلسل «أنا وهي»

شارك الفنان أحمد حاتم منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، يفيد باقتراب عرض مسلسل «أنا وهي»، والذي يشهد التعاون الدرامي الثاني مع هنا الزاهد، بعد نجاح مسلسل «قصة حب»، ويتعاون معهما النجم الكبير أشرف عبدالباقي.

وقال «حاتم» في منشوره: «أنا وهي والأستاذ أشرف عبد الباقي»، منوها باقتراب عرض المسلسل حيث قال: «أنا وهي قريباً».

القنوات العارضة لمسلسل «أنا وهي»

كما كشف أحمد حاتم، أن مسلسل «أنا وهي»، سيتم عرضه على قناة «cbc».

ومسلسل «أنا وهي»، من إنتاج منى قطب، وإخراج سامح عبد العزيز، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر.

يذكر أن مسلسل «أنا وهي»، تم بدء تصويره منذ شهر سبتمبر الماضي، و وهو مسلسل كوميدي، يختلف قليلا عن الأحداث الرومانسية التي جمعت الثنائي هنا الزاهد و أحمد حاتم في مسلسل «قصة حب».

مسلسل «أنا وهي»، يتكون من 15 حلقة، وسيُعرض على منصة «شاهد» الإلكترونية أيضا، وهو من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقي، وميرهان حسين، وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.

وتجسد الفنانة هنا الزاهد في مسلسل « أنا وهي»، دور مطربة تعمل بملهى ليلي يديره الفنان محسن منصور، وتدخل في صراعات مع زوجها أحمد حاتم بسبب الغيرة عليه، وتتوالى الأحداث.