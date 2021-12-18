النجمة الأمريكية بيتي وايت تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 في 900 دار سينما

تستعد النجمة الأمريكية الشهيرة، بيتي وايت، للاحتفال بعيد مولدها الـ 100، يوم 17 يناير المقبل، مع معجبيها في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، في فيلم بعنوان «Betty White: 100 Years Young - A Birthday Celebration» إخراج ستيف بوتشر ومايك ترينكلين، ويعرض الفيلم في 900 دار سينما في جميع أنحاء البلاد.

مخرج فيلم «مئوية بيتي وايت»: نلقي الضوء على ما جعلها كنزا وطنيا

ومن جانبه قال المخرج ستيف بوتشر، في بيان صحفي، «لم نكن نريد أن يمر هذا اليوم دون الجمع بين كل الأشخاص الذين يحبونها، من زملائها النجوم وأصدقائها إلى الملايين من المعجبين بها من جميع الأعمار، للاحتفال بعيد ميلادها المائة، بإلقاء نظرة مسلية ومحبة على ما يجعل بيتي كنزا وطنيا»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

نجوم هوليوود يحتفلون بعيد ميلاد بيتي وايت الـ 100

يقدم الفيلم الذي يستمر لمدة ساعة و40 دقيقة، «لمحة كاشفة» عن حياة الممثلة الشهيرة، بما في ذلك ما وراء الكواليس في موقع التصوير، والعمل مع موظفي مكتبها، وجهودها كمدافعة عن الحيوانات، والترفيه في المنزل وحتى مشاهد من حفل عيد ميلادها الفعلي، كما يعرض مقاطع من بعض أشهر أدوارها.

وسيعرض فيلم الحدث الخاص مقاطع من مسيرة «وايت» المثيرة للإعجاب في التمثيل على الشاشة، مع لقطات من أعمالها «Golden Girls» و«Saturday Night Live»، و«The Mary Tyler Moore Show» و «Hot in Cleveland».

وقالت شركة «Fathom Events»، التي توزع الفيلم، إن الضيوف الخاصين، هم رايان رينولدز، تينا فاي، روبرت ريدفورد، لين مانويل ميراندا، كلينت إيستوود، مورجان فريمان، جاي لينو، كارول بورنيت، كريج فيرجسون، جيمي كيميل، فاليري بيرتينيلي، جيمس كوردن ويندي مالك وجنيفر لوف هيويت.

وحصلت النجة الأمريكية، خلال مشوار حياتها المتدد لما يقرب من 75 عاما، على ثماني جوائز إيمي في فئات مختلفة، وخمس جوائز Primetime، بالإضافة إلى ثلاث جوائز أمريكية للكوميديا، ​​وثلاث جوائز لنقابة ممثلي الشاشة، وجائزة جرامي.

تم إدخالها إلى قاعة مشاهير التلفزيون عام 1985، وحصلت على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود عام 1988، وفي وقت سابق من هذا العام، تم تكريم «وايت» بمنحها لقب «امرأة العام» لعام 2021، من قبل المشرعين بولاية كاليفورنيا الأمريكية.