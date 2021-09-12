حكاية «كمين وطلق ناري».. تفاصيل اغتيال عامل على طريقة هوليود في قنا

على طريقة أفلام الأكشن فى هوليود، نفذ عامل جريمة قتل راح ضحيتها شاب، على طريق زراعى بقنا، حيث استقل المتهم دراجة نارية يقودها ابن عمه، ولاحق سيارة أجرة يستقلها المجنى عليه ليلا، ووسط الظلام وصعوبة الرؤية تمكن المتهم من التصويب بدقة وإصابة المجنى عليه فى رأسه بطلقة واحدة، دون أن يصيب سائق السيارة الذى كان يجلس الى جواره.

خلافات مالية

كشفت تحريات وتحقيقات قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن المجنى عليه ويدعى «ع .أ.ع»، 36 سنة، دخل فى خلافات محتدمة مع المتهم «و. ع»، بسبب خلافات مالية بينهما على الشراكة فى قطعة أرض، وقام المجنى عليه بالحصول على ثمنها كاملا، دون أن يعطيه حقه

محاولات صلح فاشلة

فشلت محاولات الصلح بينهما، فقرر المتهم قتله حيث استعان بابن عمه وأحضر بندقية آلية، وتعقب المجنى عليه أثناء استقلاله سيارة أجرة ، وتمكن من قتله برصاصة فى الرأس، فلقى مصرعه فى الحال.

سيارة وجثة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم قنا بأمن قنا، بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفـي بدائرة القسم، تبين من وجود سيارة أجرة تاكسي قيادة سائق مقيم بذات الناحية وجثة عامل مقيم دائرة مركز قنا داخل السيارة وما قرره قائد السيارة بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة مما أدى لوفاة مرافقه.

القبض على المتهمين

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل ونجل عمه، مقيمان دائرة مركز قنا، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أمكن ضبط الأول، وبمواجهته قرر بعقده العزم على التخلص من المجني عليه لوجود خلاف بينهما على مبلغ مالي، وبتاريخ الواقعة استقل دراجة نارية قيادة الثاني، لرصد وتتبع تحركات المجني عليه للتخلص منه، حتى أتيحت له الفرصة فقام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.