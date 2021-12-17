السيسي يستمع لاحتياجات العاملين بورش الفخار في مصر القديمة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومتابعة تنفيذ لمخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

الرئيس يتفقد تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون الذي يمتد من منطقة «فم الخليج» إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكوبري أعلي الطريق الدائري وكوبري أعلي محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي .