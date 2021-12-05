هاشتاج «السيسى حبيب المصريين» يتصدر مواقع التواصل بعد احتفالية «قادرون»

تصدر هاشتاج «السيسي حبيب المصريين» مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك - تويتر»، وذلك بعد احتفالية «قادرون باختلاف»، التى شهدها بمركز المنارة اليوم الأحد، بمشاركة جموع كبيرة من ذوى الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة

يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سنويًا في اليوم العالمي لهم، تحت عنوان «قادرون باختلاف»، والتي كان آخرها اليوم الأحد، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامه، الإشادة بالإنجازات التي يحققها ذوو الهمم في مختلف المجالات.

السيسى حبيب المصريين

ووجّه متداولو هاشتاج «السيسى حبيب المصريين» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على دوره في الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتذليل الصعاب لهم، بجانب تسخير كافة إمكانات الدولة المصرية والمشروعات القومية، بما تتوافق مع ظروفهم.

وكان لنواب البرلمان بغرفتيه، دور أكبر عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من منطلق تواصلهم المباشر مع المواطنين، حيث وجّه نواب البرلمان الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لاسيما وأن لهم دور فعّال في ترجمة رؤية القيادة السياسية التشريعية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وكانت آخر محاطتها إصدار قانونًا بتغليظ عقوبة التنمر عليهم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، أكدوا من خلال هاشتاج «السيسى حبيب المصريين»، أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي الرئيس حكم البلاد، موضحين أنه يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ويشارك احتفالاتهم، وتم توفير فرص عمل لهم، وتجهيزات بمحطات وقطارات السكك الحديدية والمترو لهم، وزيادة أعداد الطلاب بمدارس الدمج، كما تم عمل صندوق عطاء لدعمهم وقانون يضمن حقوقهم، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الجهد المقدر.