أسامة الأزهري: سيد قطب اخترع عبارة كفّر بها المجتمع

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، تعليقًا على تكفير بعض التيارات المتطرفة لكل من يشتري اللحوم ويرتدي الساعات و«البنطلونات الجينز» في التسعينات، إنه هكذا كان النمط الفكري في الثمانين سنة الماضية، حيث تشابك وتعقد وألقى في وجوهنا التخريب والدمار والتفجير والسلاح، مشيرًا إلى أن سيد قطب بدأ يعتمد على عدة أسس لتكفير الناس، أولها عبارة غريبة جدًا من اختراعه وهي «أن الحاكمية أخص خصائص الألوهية»، ولكن هذه العبارة خاطئة ولا توجد لدى أي مفكر أو عالم مسلم من قبل، إلا الخوارج.

ماذا تعني الحاكمية عند سيد قطب؟

وأضاف «الأزهري»، في لقاء مع برنامج «الحق المبين» المذاع على قناة «dmc» ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الدريني، اليوم الجمعة، أن «الحاكمية» تعني أن الله وحده جل جلاله هو الذي له حق تقرير الأحكام، وهذا أمر لا خلاف عليه فالله وحده هو من يحدد الحلال والحرام، ولكن هذا القدر الثابت من الشريعة يسيء فهمه المتطرفين والتكفيريين ويجعلون تقصير أي إنسان في التعامل مع حكم فقهي، أو تشريع قانون في الأمور المباحة مثل إشارات المرور وغيرها من أنماط وتقنين حياة الناس، ينعكس في ذهن التكفيري على أن هذا يشارك الله في التشريع، ويقاسم الله في حق شرع الأحكام.

سيد قطب خالف جميع العلماء

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، سيد قطب يُخالف جميع علماء المسلمين مرورًا بقدماء علماء الأمة إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي، في فهم الآية الكريمة «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، حيث يرى سيد قطب تكفير البرلمانات والقوانين والتشريعات، وإطلاق التكفير على كل من على وجه الأرض، وأن كل من قصر في أحد الأحكام الشرعية هو كفر، مشددًا على أنه لا يوجد أحد سبق سيد قطب في هذا التفكير إلا الخوارج.